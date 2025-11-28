Шах и мат мошенникам? Период охлаждения для сделок с жильем: детали

В Госдуме обсуждают, как защитить покупателей и продавцов недвижимости. Какие детали об этом известны, какие меры предлагаются, что собой представляет период охлаждения для сделок с жильем?

Какие детали известны о периоде охлаждения для сделок с жильем

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об участившихся обращениях в нижнюю палату парламента в связи с мошенничеством на рынке вторичной недвижимости.

«После продажи квартиры и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жилье новым собственникам. Чаще всего ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников, которым отдал деньги», — написал Володин в своем Telegram-канале.

В результате добросовестные приобретатели жилья остаются без квартиры и денег, отметил спикер. Зачастую, по его словам, продавцами оказываются пожилые граждане.

По данным Росреестра, в 2024 году недействительными были признаны более 3000 сделок с участием людей пенсионного возраста. Число продаж, аннулированных из-за мошеннического давления, за два года выросло на 20%. Статистика за текущий год отсутствует, однако по числу обращений можно судить, что проблема усугубилась, утверждает Володин.

В Госдуме обсуждается ряд решений, чтобы защитить добросовестных приобретателей и продавцов жилья. Одно из них предлагает ввести период охлаждения для операций с недвижимостью сроком на семь дней.

«За это время продавец сможет принять взвешенное решение о необходимости сделки, а деньги покупателя будут лежать на специальном счете, с которого нельзя будет их перевести или обналичить до окончания процедуры купли-продажи», — пояснил Володин.

Такой механизм позволит уберечь граждан от действий мошенников, а также финансовых и имущественных потерь, считают в Госдуме.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Ну все. Шах и мат, мошенники…», «Теперь дело Долиной можно считать „закрытым“ как прецедент для аферистов», — пишут пользователи Telegram.

Что еще можно сделать

Эффективной мерой в борьбе с аферистами может стать создание в России фонда защиты продавцов от мошенничества с жильем, считает партнер юридического бюро «Стратегия» Сергей Рамазанов. По его словам, которые передает «Коммерсант», необходимо внести изменения в законодательство об особом порядке проведения сделок купли-продажи.

В частности, специалист предложил утвердить порядок денежной компенсации или предоставления жилья на праве пользования продавцу, который лишился средств от продажи имущества и самой квартиры в результате мошеннических действий. Рамазанов отметил, что механизм может применяться по аналогии с Федеральным фондом по защите прав обманутых дольщиков.

При чем здесь Лариса Долина

После громкого судебного разбирательства с певицей Ларисой Долиной в России началась волна исков от продавцов квартир, требующих вернуть свое жилье, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Парламентарий отметила, что судьи в своей практике часто ориентируются на решения коллег.

Разворотнева подчеркнула, что в законодательстве нет понятия «сделка под влиянием» и четкого перечня признаков мошенничества. Это приводит к тому, что исход каждого судебного спора напрямую зависит от субъективного понимания конкретной ситуации самим судом.

Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Летом 2024 года Долина стала, по ее словам, жертвой мошенников: злоумышленники убедили ее продать квартиру в Хамовниках стоимостью более 138 млн рублей, обещая сохранение права собственности и перевод денег на «безопасный счет». В марте 2025 года московский суд признал сделку недействительной, поскольку Долина действовала под влиянием заблуждения. Квартира была возвращена певице, а встречный иск новой владелицы о выселении был отклонен. В конце ноября суд признал законным решение о возвращении народной артистке квартиры, потерянной из-за действий телефонных мошенников.

