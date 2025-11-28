Рубль укрепляется: курсы сегодня, 28 ноября, что с долларом, евро и юанем

Рубль укрепляется по текущему курсу Центробанка. Что об этом известно, каковы курсы сегодня, 28 ноября 2025 года, что с долларом, евро и юанем — сколько стоят?

Каков курс доллара сегодня, 28 ноября

Центробанк установил курс доллара на пятницу, 28 ноября, на уровне 78,2503 рубля. Ранее валюта удерживалась регулятором на отметке 78,5941 рубля и потеряла 34,38 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар торгуется в районе 78,26 рубля, демонстрируя прибавку в размере 0,3145 (0,4%) на 11:50 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в пятницу, 28 ноября

Текущий курс евро по ЦБ составляет 90,788 рубля против прежнего — 91,5047 рубля. Таким образом, валюта потеряла 71,67 копейки. На Forex евро продается за 90,188 рубля, демонстрируя падение в размере 0,19 (0,21%) на 12:00 мск.

Юань, в свою очередь, оценивается регулятором в 11,025 рубля. В четверг, 27 ноября, валюта была на отметке 11,0790 рубля и потеряла 5,4 копейки. На Forex юань уходит за 11,0449 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,0162 (0,15%) на 12:00 мск.

Почему рубль укрепляется, мнение экспертов

Главной опорой для рубля остается налоговый период: экспортеры активизировали продажи валютной выручки перед крайним сроком уплаты платежей в бюджет 28 ноября, заявил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

На стороне рубля выступает и бюджетное правило: ЦБ ежедневно выставляет на продажу юани на 9 млрд рублей; еще одним фактором поддержки национальной валюты выступает жесткая денежно-кредитная политика Банка России, которая сдерживает спрос на доллары и евро, считает эксперт.

Сырьевая конъюнктура и геополитика укрепляют рубль: рынки реагируют на возможный прогресс в мирных переговорах, добавил Силаев. Инвесторы занимают выжидательную позицию, надеясь на геополитический прорыв, но пока с осторожностью, подчеркнул он.

Доллар до конца текущей недели продолжит консолидацию в зоне 78–80 рублей. Если геополитический фон останется нейтральным и не ухудшится, то в декабре возможен уровень 82–83 рубля за доллар, 95 рублей за евро, считают в «Альфа-Капитале».

При обострении ситуации курс доллара может подскочить к 85 рублям, евро — к 97 рублям. Курс юаня в базовом сценарии, предположительно, будет на уровне 11,5–11,6 рубля, в негативно — выше 12 рублей, добавил Силаев.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов уверен, что серьезно повлиять на рубль может заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, которое состоится в середине декабря.

«Доллар будет стоить 82,3 рубля, евро — 97,2 рубля, а юань — 11,6 рубля. В базовом сценарии мы рассматриваем снижение ключевой ставки ЦБ на 50 базисных пунктов — до 16% в ходе заседания 19 декабря. Это решение ЦБ не будет неожиданным для участников финансового рынка, а значит, само по себе такое решение не вызовет волатильности курса рубля. В данной ситуации решающим станет комментарий ЦБ по итогам решения, который отразит степень жесткости сигнала регулятора финансовому рынку», — добавил он.

