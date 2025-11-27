Что будет с рублем? Курс сегодня, 27 ноября, что с долларом, евро и юанем

Стабилизация геополитических ожиданий и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ позволят российской валюте быть стабильной в начале декабря, уверен старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 27 ноября?

Курс доллара, евро и юаня 27 ноября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 27 ноября, составляет 78,5941 рубля, курс евро — 91,5047 рубля, курс юаня — 11,0790 рубля.

Эксперты сходятся во мнении, что в течение первой недели декабря рубль ожидает период умеренного ослабления. Аналитики указывают, что декабрь традиционно является сложным месяцем для российской национальной валюты, и конец 2025 года вряд ли станет исключением.

Что будет с рублем на следующей неделе

По мнению Владислава Силаева, в краткосрочной перспективе резкого падения рубля по отношению к доллару и евро не прогнозируется.

«Геополитический фон остается неопределенным: обсуждение возможных планов мирного урегулирования украинского конфликта пока не привело к конкретным договоренностям, но ожидания снижения напряженности дают умеренный позитив для рубля. Действует еще и эффект налогового периода — ближе к концу месяца экспортеры начинают активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом. Это традиционно поддерживает национальную валюту», — пояснил аналитик aif.ru.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов уверен, что серьезно повлиять на рубль может заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, которое состоится в середине декабря.

«Доллар будет стоить 82,3 рубля, евро — 97,2 рубля, а юань — 11,6 рубля. В базовом сценарии мы рассматриваем снижение ключевой ставки ЦБ на 50 базисных пунктов — до 16% в ходе заседания 19 декабря. Это решение ЦБ не будет неожиданным для участников финансового рынка, а значит, само по себе такое решение не вызовет волатильности курса рубля. В данной ситуации решающим станет комментарий ЦБ по итогам решения, который отразит степень жесткости сигнала регулятора финансовому рынку», — добавил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров заявлял, что в течение перового зимнего месяца на курсе рубля будут сказываться американские санкции, которые были введены против «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти».

«„Роснефть“ и „ЛУКОЙЛ“ обеспечивают 30–40% российского нефтяного экспорта, а нефтяной сектор в целом дает 70–80% валютной выручки всех экспортеров. Курс рубля в начале декабря будет балансировать между несколькими мощными, но противонаправленными факторами. Сейчас мы находимся в интересной точке: рубль за октябрь — ноябрь значительно укрепился, но впереди ждут серьезные испытания. Главная поддержка рублю сейчас исходит от денежно-кредитной политики Банка России. Ключевая ставка остается на достаточно высоком уровне, что делает рублевые инструменты привлекательными для сбережений и инвестиций, отвлекая спрос от иностранной валюты. Однако это же вызывает замедление экономики: по оценкам ЦБ, в третьем квартале 2025 года темпы роста заметно снизились», — отмечал эксперт.

