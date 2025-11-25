Рубль будет стабилен? Курс сегодня, 25 ноября, что с долларом, евро и юанем

За последние месяцы рубль сильно укрепился, но в ближайшее время его могут ждать серьезные испытания, считает частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 25 ноября?

Курс доллара, евро и юаня 25 ноября

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 25 ноября, составляет 78,9202, курс евро — 91,3672 рубля, курс юаня — 11,016 рубля.

Эксперты не ожидают резких скачков, но прогнозируют, что курс доллара в течение декабря будет находиться в диапазоне 80–90 рублей. На текущую ситуацию и прогнозы оказывает влияние комплекс факторов. Один из основных — уровень ключевой ставки ЦБ, которая, несмотря на снижение до 16,5%, остается высокой, отмечают специалисты.

Что будет с рублем в конце 2025 года

По мнению Федора Сидорова, в декабре на курсе рубля будут сказываться американские санкции, введенные против ЛУКОЙЛа и «Роснефти».

«„Роснефть“ и ЛУКОЙЛ обеспечивают 30–40% российского нефтяного экспорта, а нефтяной сектор в целом дает 70–80% валютной выручки всех экспортеров. Курс рубля в начале декабря будет балансировать между несколькими мощными, но противонаправленными факторами. Сейчас мы находимся в интересной точке: рубль за октябрь — ноябрь значительно укрепился, но впереди ждут серьезные испытания. Главная поддержка рублю сейчас исходит от денежно-кредитной политики Банка России. Ключевая ставка остается на достаточно высоком уровне, что делает рублевые инструменты привлекательными для сбережений и инвестиций, отвлекая спрос от иностранной валюты. Однако это же вызывает замедление экономики: по оценкам ЦБ, в третьем квартале 2025 года темпы роста заметно снизились», — отметил эксперт в беседе с LIFE.ru.

Финансовый аналитик Андрей Верников уверен, что давление на рубль в течение последнего месяца 2025 года будет оказывать подготовка к новогодним праздникам.

«Я думаю, что традиционно все-таки давление на рубль будет оказано в ноябре и декабре, потому что будут предновогодние покупки. Так что серьезного падения доллара ждать не приходится. Но сейчас мы видим какое-то ослабление. Я полагаю, что мы можем увидеть 86 рублей за доллар на конец года», — пояснил он.

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман считает, что до конца года доллар не поднимется выше 82 рублей.

«До декабря базовый сценарий для рубля — сохранение повышенной волатильности вокруг нынешних уровней. При отсутствии резких новостей по геополитике и ставке можно ориентироваться на диапазоны: доллар — примерно 77–82 рубля, евро — 88–94 рубля, юань — 10,7–11,3 рубля. То есть текущий рост — это сочетание разовой „налоговой“ истории, интервенций и ожиданий по геополитике, а не смена фундаментального тренда», — резюмировал аналитик в комментарии для агентства «Прайм».

