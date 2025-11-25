День матери
25 ноября 2025 в 11:56

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 ноября: где сбои в России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Сегодня, 25 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Свердловской области и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят соединение?

Где в РФ не работает мобильный интернет 25 ноября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 25 ноября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, приложениями и мессенджерами, а также QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 25 ноября поступило от пользователей МТС. Порядка 55% жалоб об отсутствии связи приходятся на Свердловскую область, 22% — на Москву, 5% — на Удмуртию, 3% — на Татарстан, Краснодарский край, Сахалин, Челябинскую и Ростовскую области, 1% — на Ханты-Мансийский автономный округ, Оренбургскую и Курганскую области.

Почему не работает мобильный интернет 25 ноября

Сбои в работе мобильного интернета и понижение скорости с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — объяснили в оперштабе Краснодарского края.

Кремль считает оправданными отключения мобильного интернета в ряде регионов для борьбы с атаками дронов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интересах безопасности заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным, добавили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

25 ноября особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников объявлялся, в частности, на территории Сочи, Новороссийска, Геленджика, Туапсинского округа и Липецкой области. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 249 украинских беспилотников над российскими регионами.

Полноценную работу операторы связи восстанавливают исходя из оперативной обстановки и после отмены режима беспилотной опасности. В периоды ограничений для пользователей остаются доступными «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

Отключат ли мобильный интернет на постоянной основе

Власти Ульяновской области сообщили об отключении мобильного интернета в зоне объектов специального назначения до завершения СВО. Подобная практика может распространиться на разные регионы, предположил глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

При этом депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru заявил, что в большинстве субъектов России, в том числе в Москве, не станут отключать мобильный интернет на постоянной основе.

