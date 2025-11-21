Измены, потеря ребенка, слова о России и Украине: как живет Алика Смехова

Заслуженная артистка России Алика Смехова обрела популярность благодаря съемкам в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Смехова

Алика Смехова родилась в 1968 году в Москве в семье актера Вениамина Смехова, сыгравшего Атоса в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», и театроведа Аллы Смеховой. Она окончила ГИТИС по специальности «актриса музыкального театра».

Творческую карьеру Смехова начала в качестве певицы. Первую известность ей принесли композиции «Не перебивай» и «Чужой поцелуй». Дебют артистки в кино состоялся в 1985 году в комедии «Страховой агент». Широкую популярность она приобрела после выхода картины «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», где сыграла главную героиню Софью Бабицкую. На настоящий момент в фильмографии актрисы около 90 работ, включая ленты «Дневник доктора Зайцевой», «Домоправитель», «Женский день», «Беспринципные», «Третье сентября» и другие.

Что известно о личной жизни Смеховой

В первый раз Алика Смехова вышла замуж в 18 лет за однокурсника Сергея Ливнева. Этот брак просуществовал шесть лет и распался из-за нежелания супруга заводить детей.

Вторым мужем Смеховой стал бизнесмен Георгий Беджамов. Они развелись спустя два месяца после оформления брака из-за измен супруга и регулярных ссор, на фоне которых артистка пережила выкидыш.

«Благодаря этому короткому браку я поняла одну вещь: нельзя ничего ждать от мужчин. Во время беременности у нас была очень сложная ситуация, и от безумных переживаний я потеряла ребенка. Это стало для меня толчком, я осознала, что не буду с этим человеком. Я сказала ему: „Если этот ребенок останется, я останусь с тобой, а если нет — мы расстаемся“», — рассказала она в программе «Судьба человека».

Позднее Смехова встретила на одном из мероприятий мужчину по имени Николай. Они обвенчались, а в 2000 году стали родителями сына Артема. Спустя семь лет отношений актриса ушла из семьи с ребенком к новому избраннику, который оставил ее, когда она забеременела.

«Я виновата перед Николаем, потому что сильно влюбилась и ушла… Но все прошло быстро, я ушла из дома ненадолго к любимому мужчине, но у нас с ним все быстро закончилось. Я вернулась домой, а под сердцем у меня уже был Макар», — делилась Смехова.

Дети Смеховой носят фамилию матери, она воспитывает их одна.

Актриса Алика Смехова с сыном Макаром Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Смехова говорила об СВО, Украине и России

Алика Смехова не делала публичных заявлений насчет СВО. По данным СМИ, после начала спецоперации артистка опубликовала пост в соцсетях, в котором призвала остановить происходящее. На настоящий момент соответствующая публикация в блоге актрисы отсутствует.

«Я против войны была, есть и буду. И сыновей своих я не для этого рожала и растила… и мои подруги на Украине тоже не для этого растили своих мальчиков», — цитирует пост Смеховой портал 78.ru.

Артистка неоднократно была на Украине в связи со съемками фильмов. По ее словам, во время поездок в Киев она никогда не замечала на себе осуждающего взгляда.

Смехова утверждает, что не представляет своей жизни вдали от родины. Также актриса заверила, что никогда не смотрела свысока на простых жителей России.

«Родину не выбирают, я плохо представляю себя в отрыве от своей родины… Я много езжу по стране, и чем дальше, тем они проще, добрее и лучше», — сказала она.

Чем сейчас занимается Смехова

Алика Смехова в 57 лет продолжает творческую деятельность. В 2025 году с ней на экраны вышли ленты «Беспринципные в Питере» и «Постучись в мою дверь в Москве — 2».

Помимо съемок в кино, актриса выступает в театрах со спектаклем «Дон Жуан. Нерассказанная история», а также гастролирует с концертами.

