21 ноября 2025 в 18:04

Крым, мечта стать военным, черный список Украины: как живет Павел Трубинер

Павел Трубинер Павел Трубинер Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Актер Павел Трубинер прославился благодаря съемкам в лентах «Естественный отбор» и «Курортный роман». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Трубинер

Павел Трубинер родился 20 ноября 1976 года в Москве, окончил колледж при ГИТИСе. Первую известность ему принесли съемки в рекламе кофе и клипе на песню заслуженного артиста России Димы Билана «Я ночной хулиган».

Дебют актера в кино состоялся в 2004 году в сериале «Солдаты». Затем он снимался в лентах «Курортный роман», «Частный заказ», «Естественный отбор», «Остров ненужных людей», «Жизнь на двоих», «Небо в огне», «Земский доктор», «Дневник доктора Зайцевой», «Под прикрытием», «Столыпин» и других.

На настоящий момент в его фильмографии около 120 работ.

Что известно о личной жизни Трубинера

Первый раз Павел Трубинер женился на чемпионке мира по современному пятиборью Ольге Мухортовой. В браке родились сыновья Павел и Александр. Спустя 14 лет совместной жизни супруги развелись. Актеру удалось сохранить хорошие отношения с бывшей женой и наследниками.

Во второй раз Трубинер женился на коллеге Юлии Мельниковой. В 2016 году у пары родилась дочь Елизавета, в 2023 — дочь Тереза.

Павел Трубинер и Юлия Мельникова Павел Трубинер и Юлия Мельникова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Трубинер говорил об Украине

В ноябре 2020 года Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Павла Трубинера в черный список лиц, создающих угрозу национальной безопасности. В ответ артист заявил, что его жизни никак не препятствует запрет на посещение соседней страны.

«Статус мне никак не мешает, у меня нет недвижимости на Украине. А сейчас мы все не можем ее посещать. Я Украину очень люблю, мои предки из Запорожья», — отметил он.

Чем сейчас занимается Трубинер

Павел Трубинер в 49 лет продолжает творческую деятельность: выступает в театрах с антрепризой «Любимая женщина Дон Жуана» и снимается в кино. В 2025 году с ним на экраны вышли ленты «Аллигатор» и «Разящий луч». По словам артиста, ему нравится играть в фильмах на военную тематику.

«Все мои военные навыки родом из детства, я даже мечтал стать военным. У меня в роду были военные, и я рос в этой атмосфере. У меня даже была целая коллекция погон и других военных атрибутов. Тема Великой Отечественной войны мне очень близка, как и каждому в нашей стране. Я любил расспрашивать о войне дедов-фронтовиков. Один был в концлагере, а другой — на линии фронта», — делился он.

Павел Трубинер Павел Трубинер Фото: Евгений Мессман/ТАСС

В октябре он принял участие в шоу телеведущего Андрея Малахова «Песни от всей души». В эфире принимали участие военнослужащие. В ходе программы актер рассказал о своем детстве, которое провел в Крыму, где жила его бабушка, и спел песню «Небоскребы».

Трубинер не комментировал проведение спецоперации.

