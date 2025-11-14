Неистовый ураган и дубак до -25? Погода в Москве в конце декабря: что ждать

Последние дни декабря в Москве ожидаются умеренно морозными и снежными. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе в конце года, ждать ли неистовых ураганов и дубака до -25 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце декабря

Согласно прогнозам погоды, основанным на статистических данных, период с 20 по 31 декабря принесет жителям и гостям российской столицы стабильную зимнюю погоду с устойчивым снежным покровом.

Погода в субботу, 20 декабря, будет морозной. Температура воздуха днем составит около -3 градусов, а ночью столбик термометра опустится до отметки -8 градусов. Ветер ожидается юго-западный, умеренный. Воскресенье, 21 декабря, не принесет существенных изменений.

Понедельник, 22 декабря, будет немного теплее. Днем прогнозируется минус 2 градуса, ночью — минус 5 градусов. Вторник, 23 декабря, сохранит похожий температурный режим. Среда, 24 декабря, станет одним из самых холодных дней в этом периоде. Дневная температура составит -5 градусов, а ночью похолодает до -7 градусов. Четверг, 25 декабря, будет таким же морозным. Пятница, 26 декабря, принесет небольшое потепление. Днем — до -1 градуса, а ночью — до -5 градусов. Возможен слабый снег.

Суббота, 27 декабря, ожидается пасмурной со слабым снегом. Температура днем составит минус 1 градус, а ночью — минус 4 градуса. Воскресенье, 28 декабря, будет немного холоднее. Днем прогнозируется до -2 градусов, ночью — до -6 градусов. Возможны осадки в виде снега.

Понедельник, 29 декабря, сохранит морозную погоду. Днем — от -1 до -3 градусов, ночью — до -6 градусов. Вторник, 30 декабря, будет похожим на предыдущий день. Завершится год в среду, 31 декабря, облачной погодой с температурой днем -1 градус и ночью -5 градусов. Возможны кратковременные осадки в виде снега.

Таким образом, в Москве в конце декабря неистовых ураганов и дубака до -25 градусов не ожидается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце декабря

Завершающая декада декабря в Санкт-Петербурге будет характерной для предновогоднего периода — умеренно морозной, с частыми осадками и типичной для Северной столицы погодной неустойчивостью.

Погода в субботу, 20 декабря, будет облачной. Температура воздуха днем составит около -1 градуса, а ночью столбик термометра опустится до -3 градусов. Атмосферное давление будет относительно низким — 748 миллиметров ртутного столба. Ожидается слабый снег, который к вечеру усилится. Воскресенье, 21 декабря, принесет усиление морозов. Дневная температура составит -4 градуса, ночная достигнет -7 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный, 3–4 м/c. Погода останется пасмурной с периодическим снегопадом.

Понедельник, 22 декабря, будет немного теплее: днем — минус 2 градуса, ночью — минус 5 градусов. Атмосферное давление начнет постепенно повышаться. Вторник, 23 декабря, отметится небольшим потеплением до -1 градуса днем и -3 градусов ночью. Небо будет покрыто облаками, возможен слабый снег. Среда, 24 декабря, сохранит похожий температурный режим. Четверг, 25 декабря, принесет ощутимое потепление. Дневная температура достигнет +1 градуса, ночная составит -1 градус. Прогнозируется мокрый снег с дождем. Пятница, 26 декабря, будет пасмурной и сырой: днем — плюс 2 градуса, ночью — 0 градусов. Атмосферное давление понизится до 745 миллиметров ртутного столба.

Суббота, 27 декабря, продолжит тему оттепели. Днем — плюс 1 градус, ночью — минус 1 градус. Воскресенье, 28 декабря, принесет новое похолодание до -2 градусов днем и -5 градусов ночью.

Понедельник, 29 декабря, будет еще холоднее: днем — минус 4 градуса, ночью — минус 7 градусов. Усилится северный ветер. Вторник, 30 декабря, сохранит морозную погоду. Среда, 31 декабря, встретит горожан сильным морозом: днем — до -7 градусов, ночью — до -10 градусов. Атмосферное давление повысится до 755 миллиметров ртутного столба. Новогодняя ночь будет ясной, морозной и без осадков.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

