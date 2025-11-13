Порывистый ветер и холод до 0? Погода в Москве в конце ноября: чего ждать

Метеорологическая зима придет в Москву в конце второй декады ноября, заявил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 20 по 30 ноября, ждать ли порывистых ветров и холода до нуля градусов?

Какая погода будет в Москве в конце ноября

По словам Александра Ильина, постоянные ночные заморозки будут фиксироваться в Москве с 17 ноября.

«Среднесуточная температура будет со знаком минус, а это уже не что иное, как признак наступления метеорологической зимы. Сначала в прогнозах мы указывали по расчетам, что снег будет выпадать 12–14 ноября. Теперь эти даты переносятся на 15–17 ноября», — отметил синоптик.

По данным метеорологических центров, заключительная декада ноября 2025 года в российской столице ознаменуется переходом от поздней осени к зиме с постепенным понижением температур и разнообразными осадками. Период с 20 по 30 ноября будет характеризоваться неустойчивой погодой, когда пасмурные дни будут чередоваться с прояснениями, а дожди постепенно сменятся снегом.

Погода в четверг, 20 ноября, будет облачной. Температура воздуха днем составит около +2 градусов, а ночью ожидается −2 градуса. Атмосферное давление будет относительно низким — 746 миллиметров ртутного столба. Пятница, 21 ноября, не принесет существенных изменений. Дневная температура сохранится на уровне +2 градусов, ночная опустится до −1 градуса. Ветер останется южным, но усилится до 4 м/с. Атмосферное давление не изменится. Суббота, 22 ноября, будет такой же прохладной. Столбики термометров покажут днем +2 градуса, ночью — 0 градусов. Ветер южный, порывистый, до 5 м/с. Осадки маловероятны, однако влажность останется высокой. Воскресенье, 23 ноября, ожидается пасмурным и холодным. Температура воздуха днем не превысит +2 градусов, а ночью составит 0 градусов. Вероятность осадков возрастет, и к вечеру возможен снег. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный, с порывами до 13 м/с. Атмосферное давление понизится до 743–744 миллиметров ртутного столба.

Понедельник, 24 ноября, принесет заметное похолодание. Дневная температура впервые опустится ниже нуля и составит −2 градуса. Ветер западный, со скоростью 4 м/с. Атмосферное давление немного повысится. Вторник, 25 ноября, будет одним из самых холодных дней в этом периоде. Днем термометры покажут −2 градуса, ночью температура воздуха опустится до −4 градусов.

Среда, 26 ноября, не принесет потепления. Дневная температура ожидается на уровне −1 градуса. Ветер западный, сильный, со скоростью 7 м/с. Атмосферное давление останется низким — 741 миллиметр ртутного столба. Четверг, 27 ноября, будет таким же морозным. Днем термометры покажут −1 градус, ночью воздух остынет до −2 градусов. Ветер западный, порывистый. Погода будет пасмурной. Пятница, 28 ноября, сохранит морозную погоду. Дневная температура составит −3 градуса, ночная опустится до −5 градусов. Небо будет покрыто облаками с прояснениями. Ветер западный и юго-западный, умеренной силы. Атмосферное давление начнет расти и достигнет 745–748 миллиметров ртутного столба.

Суббота, 29 ноября, и воскресенье, 30 ноября, завершат месяц устойчивой морозной погодой. Дневные температуры ожидаются на уровне −3 градусов, ночные — от −5 до −7 градусов. Погода будет преимущественно облачной, осадки возможны в виде снега.

Таким образом, в Москве в конце ноября прогнозируются порывистые ветра и холод до нуля.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце ноября

Период с 20 по 30 ноября в Санкт-Петербурге будет характеризоваться неустойчивой погодой с постепенным понижением температур, осадками в виде снега и дождя и преобладанием пасмурных дней.

Погода в четверг, 20 ноября, будет облачной. Температура воздуха днем составит около +2 градусов, а ночью столбик термометра опустится до −5 градусов. Атмосферное давление будет относительно высоким — 761 миллиметр ртутного столба, ветер южный, умеренный. Днем возможен слабый дождь. Пятница, 21 ноября, принесет более ощутимое похолодание. Дневная температура впервые в этом периоде станет отрицательной и составит −3 градуса, а ночью ожидается до −6 градусов. В субботу, 22 ноября, прогнозируется снег при температуре днем −5 градусов. Ветер восточный, умеренный. Воскресенье, 23 ноября, будет снежным. Температура днем немного повысится — до −1 градуса, а ночью останется на уровне −6 градусов. Атмосферное давление понизится до 750 миллиметров ртутного столба.

Понедельник, 24 ноября, сохранит снежную погоду. Днем термометры покажут 0 градусов, ночью — −2 градуса. Вторник, 25 ноября, будет таким же снежным. Среда, 26 ноября, ожидается пасмурной, с осадками при температуре от +3 градусов днем и до −1 градуса ночью. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Завершающая часть периода, с четверга, 27 ноября, по воскресенье, 30 ноября, в Северной столице, согласно прогнозам, рассчитанным на основе статистических данных, будет прохладной и пасмурной. Ожидается, что дневные температуры составят около 0 градусов, а ночные — от −1 до −3 градусов. Погода будет преимущественно облачной, возможны осадки.

