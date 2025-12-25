Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 10:38

Актер Дмитрий Журавлев поделился новогодними воспоминаниями из детства

Актер Журавлев рассказал, что в детстве ему дарили мягкие игрушки на Новый год

Дмитрий Журавлев Дмитрий Журавлев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актер и ведущий Дмитрий Журавлев рассказал в беседе с «Леди Mail», что в детстве мать дарила ему мягкие игрушки в виде определенного символа года на главный зимний праздник. По его словам, это стало одним из ярких новогодних воспоминаний.

Но желания зачастую не исполнялись — потому что вместо машинки с пультом управления мне дарили куртку, — признался Журалев.

Он отметил, что не помнит, о чем конкретно просил Деда Мороза. По его словам, в основном это были какие-то игрушки.

Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала, что украсила новогоднюю елку игрушками в виде артисток балета. Знаменитость призналась, что очень любит зимние праздники. Она отметила, что отдает предпочтение искусственным елям.

Читайте также
Женщину вынесли на носилках с церемонии прощания с Лобоцким
Москва
Женщину вынесли на носилках с церемонии прощания с Лобоцким
«Ведет себя как мальчишка»: друг Лобоцкого о характере актера
Культура
«Ведет себя как мальчишка»: друг Лобоцкого о характере актера
Шарики из печени трески — всего 3 ингредиента: выглядит как конфета, а внутри — взрыв вкуса и пользы
Общество
Шарики из печени трески — всего 3 ингредиента: выглядит как конфета, а внутри — взрыв вкуса и пользы
Тирамису в виде шариков с фисташкой — изысканный десерт без выпечки и заморозки: украшаем новогодний стол
Общество
Тирамису в виде шариков с фисташкой — изысканный десерт без выпечки и заморозки: украшаем новогодний стол
Дед Мороз рассказал, что просят россиянки на Новый год
Общество
Дед Мороз рассказал, что просят россиянки на Новый год
актеры
Новый год
подарки
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка попала в больницу после укуса редкой ядовитой змеи
Диетолог ответила, можно ли есть вечером
Гришино, Купянск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 декабря
Насиловали и возвращали к стаду: женщину спасли из рабства в Калмыкии
Китайские власти начали охоту на интимные переписки
Росгвардия поймала двух грабителей с ножом с поличным
«Сгорел полностью»: на Украине взорвали машину депутата
Названа причина, почему конфликт на Украине не окончится до конца 2025 года
Лобоцкого проводили в последний путь аплодисментами
Трансформация Деда Мороза: от злого духа холода до доброго волшебника
Туристы начали брать в путешествия по Европе чемоданы с едой
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с продажей сертификатов
В Минобороны России сообщили о новом ударе по инфраструктуре ВСУ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 25 декабря, фото, видео
В Минобороны сообщили о полчищах украинских беспилотников, сбитых за сутки
Судебный пристав сбил дрон ВСУ метким выстрелом из табельного оружия
Хуснуллин рассказал, как Россия планирует ускорить темпы строительства
Обвиняемого в хищении 88 млн рублей экстрадировали из ОАЭ в Россию
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР
В Германии мирный план Зеленского сравнили с бумажкой
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.