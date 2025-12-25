Актер Дмитрий Журавлев поделился новогодними воспоминаниями из детства Актер Журавлев рассказал, что в детстве ему дарили мягкие игрушки на Новый год

Актер и ведущий Дмитрий Журавлев рассказал в беседе с «Леди Mail», что в детстве мать дарила ему мягкие игрушки в виде определенного символа года на главный зимний праздник. По его словам, это стало одним из ярких новогодних воспоминаний.

Но желания зачастую не исполнялись — потому что вместо машинки с пультом управления мне дарили куртку, — признался Журалев.

Он отметил, что не помнит, о чем конкретно просил Деда Мороза. По его словам, в основном это были какие-то игрушки.

Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала, что украсила новогоднюю елку игрушками в виде артисток балета. Знаменитость призналась, что очень любит зимние праздники. Она отметила, что отдает предпочтение искусственным елям.