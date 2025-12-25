«Расходный материал»: раскрыто, сколько тяжелых дронов необходимо ВС РФ

Вооруженным силам России в зоне специальной военной операции могут понадобиться тысячи тяжелых беспилотников, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, необходимо увеличивать выпуск БПЛА, поскольку методы противодействия им становятся все более изощренными.

Таких [тяжелых] дронов требуется не просто много, а очень много. Это может быть тысяча, а может быть и больше, потому что это расходный материал. Давайте не забывать, что беспилотник достаточно долго не служит. На поле боя — это цель, причем по нему работают как с земли с помощью стрелкового оружия, обычных автоматов, пулеметов и дробовиков, так и системы РЭБ. Дроны ПВО появились и у нас, и у противника. Их основное назначение — таран, либо [на них] пытаются ставить стрелковое оружие, дроны-перехватчики для поражения как раз тяжелых БПЛА. Мы приобрели определенный опыт, как и противник, — пояснил Кнутов.

Ранее генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук сообщил об отправке первой партии тяжелых боевых дронов «Бердыш» российским военным в зону спецоперации. По его словам, эти БПЛА зарекомендовали себя как надежные и эффективные машины, подтвердив свои характеристики на полигонных испытаниях.