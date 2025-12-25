В Минобороны сообщили о полчищах украинских беспилотников, сбитых за сутки

Российские войска противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 472 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, вместе с тем были уничтожены шесть авиабомб и один реактивный снаряд из РСЗО HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 472 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили объекты портовой и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что операции проводились на территории 140 районов. Кроме того, армия России уничтожила пункты управления БПЛА и временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и наемников.

До этого стало известно, что российские силы ПВО сбили за ночь 141 украинский беспилотник в небе над регионами страны. Лидером по числу сбитых дронов оказалась Брянская область, где за восемь часов уничтожили свыше 60 аппаратов.