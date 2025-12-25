Увеличилось число жертв пожара на Правобережном рынке

Во время разбора завалов после пожара на Правобережном рынке нашли останки второго пропавшего человека, пишет «Фонтанка». По предварительным данным, погибшей оказалась женщина, которую разыскивали родственники.

По словам источника, обнаруженное тело оказалось сильно обгоревшим. Останки направили на экспертизу, чтобы установить личность человека. До этого сообщалось об одной жертве: 70-летней пенсионерке, чье тело нашли сразу после ликвидации возгорания.

Ранее сообщалось, что неисправность электропроводки в одном из помещений могла послужить причиной возгорания в Невском районе Санкт-Петербурга. Источник рассказал, что другие версии могут быть выдвинуты после пролива отдельных очагов в здании. Площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров. Из здания было эвакуировано 100 человек. Двум пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Директору Правобережного рынка в Санкт-Петербурге предъявили обвинение. По версии следствия, он сдавал помещения в аренду с грубыми нарушениями правил противопожарной безопасности.