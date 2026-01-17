Последнюю роль Золотовицкого назвали пророческой

В финале сериала «Улица Шекспира» герою ректора Школы-студии МХАТ Игорю Золотовицкому устроили торжественные похороны и показали склеп, пишет KP.RU. Поклонники после смерти актера заговорили о том, что финальная работа оказалась пророческой.

Как пишет издание, многие зрители уверены, что Золотовицкому стоило отказаться от этой роли, ведь после съемок его самочувствие начало стремительно ухудшаться. В 2025 году у ректора Школы-студии МХАТ диагностировали рак желудка. Курс химиотерапии не помог выйти в ремиссию. Золотовицкого не стало 14 января.

Премьера сериала состоялась 6 марта 2025 года. Золотовицкий сыграл цыганского барона по имени Червоня. Главные роли в картине исполнили Дмитрий Чеботарев и Елизавета Юрьева.

Ранее шоумен и телеведущий Иван Ургант заявил, что Золотовицкий излучал доброту и никогда никого не обижал. По его воспоминаниям, покойный коллега всегда умел находить слова поддержки, когда кто-то из его окружения терял родителей, близких и друзей. Телеведущий отметил, что до сих пор не может поверить в смерть Золотовицкого.