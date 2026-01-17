«Игорек, подари мне пузырек»: Ургант тепло попрощался с Золотовицким

Ректор Школы-студии МХАТ заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий излучал доброту и никогда никого не обижал, заявил шоумен и телеведущий Иван Ургант. Он также вспомнил, что покойный любил стихотворение Агнии Барто «Подари, подари», передает корреспондент NEWS.ru с церемонии прощания, которая проходит в МХТ им. А. П. Чехова.

Ну в общем рекорд поставлен. Столько еще, чтоб Золотовицкий был на сцене и люди не улыбались, не смеялись, такого не было никогда. Мы присутствуем при историческом событии. И это и есть чудо, потому что Игорь — это чудо. <…> Мне кажется, он сейчас лежит и улыбается. Он всегда нас спасал, когда мы приходили прощаться с нашими родителями, с нашими друзьями, с нашими близкими. Игорь всегда находил самые лучшие слова, — заявил Ургант.

По воспоминаниям шоумена, Золотовицкий излучал доброту и юмор. Он никогда никого не обижал, добавил Ургант. Телеведущий отметил, что до сих пор не может поверить в смерть коллеги.

Он очень любил поэзию, одним из любимых его стихотворений было: «Игорек, Игорек, подари мне пузырек, ты же мой товарищ, пузырек, подаришь?». И вы знаете, я вот сегодня про себя его проговаривал, вдруг понял очень важную вещь, что слово товарищ — это самое важное слово в этом стихотворении. Мы все были товарищами, — заключил он.

Ранее актриса Ольга Воронина сообщила, что Золотовицкий до последнего старался держаться и делать вид, что ничего не произошло. Их последняя встреча произошла полгода назад на сборе труппы. По воспоминаниям актрисы, коллеги уже тогда заподозрили неладное.