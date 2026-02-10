Умер Генрих Падва: фото мэтра российской адвокатуры

Известный адвокат Генрих Падва, инициатор запрета смертной казни в России, скончался на 95-м году жизни, сообщил его коллега Максим Пашков. Он назвал произошедшее большим горем.

«Генрих Павлович Падва. 20.02.1931 — 09.02.2026», — говорится в сообщении.

Пашков назвал коллегу выдающимся адвокатом и профессионалом высочайшего класса, который был добрым, но не добреньким человеком. По его словам, Падва мог наказать или научить, но если хвалил, то как будто медаль на грудь вешал.

«То, что в нашей стране нет смертной казни — заслуга Генриха Павловича. Это история», — подчеркнул Пашков.

Карьера Падвы началась более 70 лет назад. Среди его известных клиентов были подруга Бориса Пастернака Ольга Ивинская, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик), бизнесмен Алишер Усманов, экс-министр обороны России Анатолий Сердюков и другие.

За свой вклад Падва получил одну из самых престижных профессиональных наград в адвокатском сообществе России — золотую медаль имени Плевако.

