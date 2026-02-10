Умер Генрих Падва: фото мэтра российской адвокатуры
Адвокат Генрих Падва
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Известный адвокат Генрих Падва, инициатор запрета смертной казни в России, скончался на 95-м году жизни, сообщил его коллега Максим Пашков. Он назвал произошедшее большим горем.
«Генрих Павлович Падва. 20.02.1931 — 09.02.2026», — говорится в сообщении.
Пашков назвал коллегу выдающимся адвокатом и профессионалом высочайшего класса, который был добрым, но не добреньким человеком. По его словам, Падва мог наказать или научить, но если хвалил, то как будто медаль на грудь вешал.
«То, что в нашей стране нет смертной казни — заслуга Генриха Павловича. Это история», — подчеркнул Пашков.
Карьера Падвы началась более 70 лет назад. Среди его известных клиентов были подруга Бориса Пастернака Ольга Ивинская, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик), бизнесмен Алишер Усманов, экс-министр обороны России Анатолий Сердюков и другие.
За свой вклад Падва получил одну из самых престижных профессиональных наград в адвокатском сообществе России — золотую медаль имени Плевако.
Кадры с мэтром адвокатуры РФ — в фотогалерее NEWS.ru.
Адвокат Генрих Падва
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Адвокат Генрих Падва
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Актер Владислав Галкин, адвокат Генрих Падва
Фото: Андрей Стенин/РИА Новости
Адвокат Генрих Падва
Фото: Андрей Стенин/РИА Новости
Адвокат Генрих Падва
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
Адвокат Генрих Падва и журналист и телеведущий Михаил Фишман
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Адвокат Генрих Падва и художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Адвокат Генрих Падва
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Адвокат Генрих Падва
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
Телеведущая Ксения Собчак и адвокат Генрих Падва
Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
Адвокат Генрих Падва
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Адвокат Генрих Падва
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Адвокат Генрих Падва
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер, режиссер, художественный руководитель Театра имени М.Н.Ермоловой Олег Меньшиков, актриса Наталья Селезнева, адвокат Генрих Падва и актер Валентин Гафт
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Адвокаты Лев Симкин, Генри Резник и Генрих Падва
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости