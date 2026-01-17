Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 18:13

Финансист назвал оптимальный процент для начала накоплений

Финансист Бархота посоветовал откладывать до пяти процентов от дохода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Откладывание до пяти процентов от дохода без пропусков станет надежным началом создания финансовой подушки, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, самым простым инструментом для сбережений является накопительный счет.

Наиболее популярный и надежный инструмент в создании финансовой подушки — это сбережение какой-то доли дохода. Это может быть 3–5% от вашей ежемесячной зарплаты, но вы делаете без пропусков и каждый месяц. В этой связи наиболее актуальные инструменты — это накопительный счет, когда вы можете каждый месяц добавлять туда соответствующую сумму сбережения, пусть символическую, но на него начисляется процент, — заявил Бархота.

Специалист отметил, что брокерский счет и паевые акции также являются хорошими способами накоплений. Однако, по его словам, для их использования необходимо уметь управлять данными активами.

Также хороший инструмент для накоплений — это брокерский счет и паевые инвестиционные фонды. Вы можете ежемесячно направлять средства на брокерский счет или в ПИФ. И тогда они будут направляться на финансовые инструменты, облигации, акции. Но здесь надо будет готовиться управлять этим, а не просто купить и ждать, что это вырастет, — заключил Бархота.

Ранее финансовый эксперт Анна Гондусова заявила, что в 2026 году лучше инвестировать одну часть средств в фонды рублевых облигаций, а вторую — в инструменты с высокой ликвидностью и умеренным уровнем риска. Она порекомендовала по возможности откладывать как минимум 10% от дохода.

Александрина Гуловская
А. Гуловская
