15 января 2026 в 17:06

Финэксперт дала советы по грамотному инвестированию в 2026 году

Финэксперт Гондусова: в 2026 году лучше инвестировать в фонды рублевых облигаций

В 2026 году лучше инвестировать одну часть средств в фонды рублевых облигаций, а вторую — в инструменты с высокой ликвидностью и умеренным уровнем риска, заявила «ФедералПресс» финансовый эксперт Анна Гондусова. Она порекомендовала по возможности откладывать как минимум 10% от дохода.

Одну часть можно направлять на инструменты с высокой ликвидностью и умеренным уровнем риска: например, паи фондов денежного рынка. А другую — инвестировать в фонды рублевых облигаций или приобретать отдельные рублевые облигации, ориентируясь на более длительный инвестиционный горизонт, — отметила Гондусова.

Она подчеркнула, что главные ошибки при инвестировании заключаются в отсутствии бюджета и его планирования. Она посоветовала вести дневник поступлений и трат, вклеивая в него все чеки.

Ранее финансовый эксперт Анна Хуруджи заявила, что планирование бюджета позволит избежать импульсивных трат после получения зарплаты. Она посоветовала заранее определять обязательные расходы и откладывать минимум 10% средств на непредвиденные обстоятельства.

