13 декабря 2025 в 20:34

Директору рынка в Петербурге предъявили обвинение после смертельного пожара

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Директору Правобережного рынка в Санкт-Петербурге предъявлено обвинение после пожара, в результате которого погибла женщина, сообщает пресс-служба СК РФ по городу. По версии следствия, он сдавал помещения в аренду с грубыми нарушениями правил противопожарной безопасности.

Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвинение предъявлено директору рынка «Правобережный» Невского района Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении.

Пожар произошел днем 10 декабря на рынке в Невском районе. Огонь быстро охватил площадь в 1,5 тыс. квадратных метров, было эвакуировано 100 человек. После тушения было обнаружено тело погибшей женщины, еще два человека госпитализированы. Тушение продолжалось до утра 11 декабря.

Ранее в Тверской области в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли двое детей. Возгорание случилось ночью 13 декабря в населенном пункте Игнатово. Тела детей были обнаружены при тушении огня. Следственный комитет начал проверку для выяснения обстоятельств трагедии.

