13 декабря 2025 в 13:28

Два ребенка погибли при пожаре в частном доме

В Тверской области двое детей погибли при пожаре в частном доме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Тверской области при пожаре в частном доме погибли двое детей, сообщило СУ СК по региону. Возгорание произошло ночью в населенном пункте Игнатово, их тела были обнаружены в ходе тушения. Следственный комитет уже организовал доследственную проверку по факту трагедии.

В Тверской области следователем и криминалистом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства гибели двух малолетних детей при пожаре, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области расследуют гибель женщины и четырехлетней девочки, предположительно, отравившихся бытовым газом в жилом доме. Шестилетний мальчик, находившийся в той же квартире, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

До этого в Горно-Алтайске подросток 14 лет вынес из горящего дома двух братьев. Сам он получил ожоги первой и второй степени и был доставлен в детское отделение республиканской больницы. Отмечается, что информация о возгорании на улице Дружбы поступила спасателям, когда дом уже был охвачен огнем.

пожары
дети
дома
Тверская область
