15 января 2026 в 12:08

Торговцы в Апраксином дворе хотели откупиться от проверки товарами с полок

В Петербурге полиция провела миграционный рейд на рынке в Апраксином дворе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге полиция при силовой поддержке Росгвардии провела масштабную проверку документов у иностранных граждан на рынке в Апраксином дворе, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства. Там отметили, что некоторые нарушители пытались «решить вопрос на месте», предлагая силовикам товары со своих прилавков.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга при силовой поддержке Росгвардии провели профилактический рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства на одном из самых колоритных рынков Петербурга — в Апраксином дворе. Завсегдатаи места <...> встретили правоохранителей без энтузиазма, — говорится в сообщении.

Как сообщили в городском управлении МВД, были проверены более ста человек, и почти у каждого четвертого не оказалось законных оснований для пребывания в России. Всех нарушителей доставили в отделы для привлечения к административной ответственности.

В полиции также отметили, что некоторые из задержанных пытались избежать ответственности, предлагая полицейским товары со своих прилавков. Подобные профилактические рейды правоохранители намерены проводить и в дальнейшем.

