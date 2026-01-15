Инспекторы ГАИ проведут рейд «Велокурьер» в Москве Московская Госавтоинспекция с 16 по 18 января проведет рейд «Велокурьер»

Московская Госавтоинспекция с 16 по 18 января проведет профилактический рейд для велокурьеров, сообщила пресс-служба ведомства. Мероприятие направлено на снижение числа нарушений ПДД среди работников служб доставки.

С 16 по 18 января на территории города Москвы пройдет мероприятие «Велокурьер», направленное на профилактику правонарушений среди лиц, оказывающих услуги доставки, — сообщили в ГАИ.

Инспекторы будут напоминать курьерам о необходимости быть внимательными на дороге, соблюдать требования дорожных знаков и светофоров, а также уважительно относиться к пешеходам на тротуарах. Сотрудники ГАИ также будут обращать внимание на использование светоотражающей экипировки.

В ГИБДД подчеркнули, что такие проверки проводятся регулярно для обеспечения порядка на дорогах и профилактики аварий. Мера направлена на всех участников дорожного движения, включая и тех, кто оказывает услуги доставки.

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в новогоднюю ночь общественный порядок в России обеспечивали свыше 50 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Нарушений правопорядка допущено не было, подчеркнула она.