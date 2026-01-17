Госпитализация, критика Пугачевой, аборты: как живет певица Галина Ненашева

Советскую и российскую певицу Галину Ненашеву госпитализировали, пишут СМИ. Что об этом известно, как живет Ненашева, за что она критиковала артистку Аллу Пугачеву?

Что известно о здоровье Ненашевой

По информации источников, 84-летней артистке стало плохо дома. Она вызвала скорую, и приехавшие врачи выявили у нее нестабильную стенокардию, пишут «Известия». Было принято решение о госпитализации Ненашевой. Сама певица эту информацию не комментировала.

В последние годы Ненашева периодически появлялась на телевидении. Она неоднократно становилась гостьей программы телеведущего Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

Чем известна Ненашева

Галина Ненашева (Семененко) родилась 18 февраля 1941 года в Онеге Архангельской области. В 1958 году окончила среднюю школу в Чебаркуле Челябинской области. Потом перебралась в Челябинск и сразу была принята в хор Челябинского оперного театра.

«Музыкального образования у меня не было. Природа одарила голосом, и я понимала, что это мое главное достоинство. У меня с детства было контральто, даже хотела петь в мужском хоре. Мой прадед по маминой линии был дьяконом, пел в одной из полтавских церквей, он обладал уникальнейшим басом — его сравнивали с шаляпинским. Я с первого класса занималась в художественной самодеятельности, у нас был замечательный Дом культуры. Вообще послевоенное время было особое, люди думали о том, чтобы дети не бегали по улицам, а занимались каким-то делом. Вот я как запела — так и пою до сих пор», — рассказывала исполнительница.

В 1961 году Ненашева перешла выступать на драматическую сцену, а следом за ней — в оперетту, где как певица приобрела сценический опыт. Некоторое время пела в Театре оперетты в Озерске Челябинской области.

Галина Ненашева, 1973 г. Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости

В 1963 году начала выступать в составе ВИА «Молодость» Тамбовской филармонии, где проработала около пяти лет. После ухода из ВИА в 1968 году Ненашева пела в Московском мюзик-холле. После его закрытия артистка перешла на работу в «Росконцерт» и стала выступать сольно.

Пик ее популярности пришелся на 1970-е годы. Наиболее известные песни в исполнении Ненашевой: «Белая лебедь», «Калинка», «Ямщик, не гони лошадей», «Любите Россию», «Я люблю тебя, Россия», «Синева». Певица появлялась на одной сцене с Муслимом Магомаевым, Людмилой Зыкиной, Аллой Пугачевой, Эдуардом Хилем.

Что известно о личной жизни Ненашевой

Первым избранником Ненашевой был танцор Владимир Колчанов. У пары родился сын Леонид, но официально отношения они так и не узаконили, поскольку Колчанов завел роман на стороне.

«Просыпаюсь ночью, а его рядом нет. По следам на снегу его нашла у другой. Сказала, если такое повторится, то мы разойдемся. Потом это повторилось. Он забрал вещи и ушел от меня», — вспоминала артистка.

Первым мужем Галины стал администратор Тамбовской филармонии Владимир Ненашев. В браке родилась дочь Алена. Вместе пара прожила 17 лет.

«Я виновата, что мы расстались. Я ему изменяла. Мне просто стало стыдно. <...> Я сделала аборт от любовника. Володя ничего не знал. После расставания с ним у меня уже не было защитника. Он был моим администратором. В Москве мне не разрешали работать. И меня вскоре не стало на телевидении», — признавалась певица в программе «Судьба человека».

Второй муж Ненашевой — музыкант Борис Богрычев.

«Он сначала хотел со мной поиграть, но потом влюбился. Он оказался хорошим мужем, внимательным. Мне говорили, что он со мной из-за моей известности, но я не верила. Не всегда это так. У нас были настоящие чувства, но я сделала от него аборт. Он потом чуть с ума не сошел», — рассказывала артистка.

В какой-то момент Богрычев стал много пить и даже поднимал руку на супругу. В итоге пара развелась.

Галина Ненашева, 2020 г. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Что Ненашева говорила о Пугачевой

Ненашева заявляла, что раньше уважала и любила Пугачеву, однако после ее отъезда из России разочаровалась в ней.

«Когда ее первый раз увидела — она мне очень понравилась. Потом мне не все стало нравиться в ее поведении, но дружбы как таковой у нас не было, она меня никуда не приглашала. В общем, я к ней с большой симпатией относилась, а сейчас, после того, что она говорила, я разочаровалась. Она не имела права себя так вести. Ты стала любимицей публики — дорожи этим! Не надо из себя что-то выделывать. Я этого не понимаю. Когда ты популярен, то должен быть более снисходителен. Ты служишь народу, он тебя принял, значит, служи до последнего», — комментировала исполнительница.

