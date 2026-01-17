«Фингал от Брижит». Макрон появился в темных очках в Елисейском дворце

«Фингал от Брижит». Макрон появился в темных очках в Елисейском дворце

Президент Франции Эммануэль Макрон появился на совещании в Елисейском дворце в солнцезащитных очках. Почему он вынужден скрывать лицо, причастна ли к этому его супруга Брижит — Макрону «опять прилетело»?

Почему Макрон пришел в Елисейский дворец в темных очках

«Прошу прощения за эти очки, это из-за небольшой проблемы. Мне придется носить их некоторое время, так что вам придется смириться с этим», — сказал Макрон на встрече.

При этом он не уточнил, какие именно проблемы заставили его носить аксессуар.

Пользователи Сети принялись иронизировать: некоторые предположили, что «Макрону опять прилетело от Брижит».

«Получает регулярно», «На этот раз фингал заработал», — пишут юзеры.

Незадолго до этого, 15 января, Макрон выступил перед вооруженными силами с залитым кровью глазом и вызвал недоумение у французов. Вокруг ока не были заметны ссадины или синяки, только краснота.

Пресс-служба Елисейского дворца дала официальное объяснение. По ее заявлению, кровоизлияние является следствием «всего лишь лопнувшего сосуда».

Сам Макрон заявил: «Просто воспринимайте это как непреднамеренную отсылку к глазу тигра». Таким образом французский лидер провел параллель с кинофраншизой «Рокки», намекнув на высокоинтенсивные тренировки.

В соцсетях тем не менее самой популярной версией тогда также стали «побои от Брижит».

Фото: Ana/Global Look Press

Что известно о конфликтах у четы Макронов

В Сети ранее распространилось видео, на котором Брижит бьет Эммануэля по губам на выходе из самолета во Вьетнаме. Инцидент случайно попал в объективы камер, когда открывалась дверь президентского борта. На кадрах видно, как рука первой леди Франции показывается из проема и наносит удар. После этого Макрон попытался предложить жене традиционный официальный жест — подставить локоть, но она проигнорировала это.

До этого Брижит отказалась взять Макрона за руку во время прогулки с королевской четой Великобритании. Момент также запечатлели камеры: президент Франции общается с королем Карлом III и одновременно пытается взять жену за руку. Однако Брижит отстраняется с недовольным выражением лица.

Другой случай произошел, когда Брижит отказалась от помощи мужа при спуске по трапу. Макрон протянул руку супруге, которая проигнорировала жест и спустилась «по-мужски», самостоятельно покинув самолет. Одной рукой она держалась за поручень, а другой придерживала длинное платье.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 17 января: что будет завтра, инфаркты, тромбозы

Погода в Москве в субботу, 17 января: ждем аномальный холод до –35?

Почему не работает WhatsApp 17 января: где сбои в России, сроки блокировки