Магнитные бури сегодня, 17 января: что будет завтра, инфаркты, тромбозы

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 17 января 2026 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, правда ли бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 17 и 18 января

В субботу, 17 января, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в возмущенном состоянии — модель ожидала, что между 03:00 и 12:00 мск Кр-индекс превысит четыре единицы. Онлайн-график демонстрирует, что показатель оказался выше прогнозируемых значений — после 03:00 мск началась магнитная буря уровня G1 (слабая), а затем Кр-индекс пошел на спад.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 0%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 65%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp — 3,67). Магнитные бури сейчас: наблюдаются геомагнитные возмущения (Kp — 4)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли 11 новых вспышек — все они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,6.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 17 января, ожидается геомагнитная буря силой пять баллов.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — добавил источник.

В воскресенье, 18 января, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 56%. Кр-индекс в течение суток будет в районе трех-четырех единиц, после 21:00 мск возможен рост геомагнитной активности.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 18 января. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — утверждает my-calend.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Правда ли магнитные бури влияют на человека

Заведующая отделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова считает, что «влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано». Однако ряд опросов, которые приводит специалист, показывают, что 50–70% населения планеты реагирует на эти природные явления, добавила она.

Акулова подчеркнула, что во время магнитной бури изменяются некоторые свойства крови, повышается ее вязкость, а также ухудшается газообмен.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — пояснила специалист.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе считает, что вспышки на Солнце не оказывают существенного воздействия на здоровье людей. Если метеозависимого человека заранее предупредить о надвигающейся буре, в назначенный день он почувствует себя плохо; если ничего не говорить — состояние не ухудшится, считает специалист.

