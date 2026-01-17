Света больше нет, Киев переходит на дрова: удары по Украине 17 января

В Киев начали завозить дрова, чтобы обеспечить обогрев и полевые кухни, сообщают местные источники. Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 17 января, где были удары и отключения, что известно?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 17 января

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 17 января ВС РФ запустили по целям на Украине 115 ударных БПЛА (применялись различные модели БПЛА — «Герань», «Гербера», «Италмас»). По состоянию на 07:30 зафиксированы попадания 16 беспилотников в 11 районах, а также падения сбитых в двух районах.

Утром 17 января в нескольких регионах Украины продолжаются воздушные атаки ВС РФ.

«С самого раннего утра над Запорожьем летают БПЛА „Молния“/БМ-35. Примерно в 08:30 прогремел взрыв, после которого начался пожар. Поражен некий промышленный объект», — сообщил Telegram-канал «Хроники Гераней».

Около 09:17 был зафиксирован взрыв в результате удара БПЛА в окрестностях Харькова. Позже, около 10:00, был отмечен удар корректируемой авиабомбой по передовым позициям ВСУ в районе Хотени (Сумская область), и пуски КАБ в Днепропетровской области.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Где был удар по энергетике в Киеве ночью 17 января, что известно

В ночь на 17 января ВС РФ нанесли серию ударов по энергетике в Киевской области. Главной целью стала Киевская гидроэлектростанция в городе Вышгороде — ключевой элемент энергоснабжения столицы и центрального энергоузла Украины, отмечает координатор подполья Сергей Лебедев. По подтвержденным данным, зафиксировано не менее семи попаданий.

Украинские источники немедленно сообщили о массовом отключении электричества.

«В результате атаки отмечены частичные отключения электроэнергии в ряде районов Киевской агломерации; резкие перепады напряжения, характерные для повреждений распределительных узлов и автоматики; нарушение устойчивости энергосистемы с переходом на аварийные режимы», — указывает Лебедев.

Украинские СМИ пишут, что после ночных ударов остались без света 56 000 абонентов в Буче. В Киеве работают генераторы, в город завозят грузовиками дрова и полевые кухни. Температура в столице Украины в ближайшую неделю будет около минус 10–15 градусов.

«Вот и произошла декоммунизация!» — смеются в соцсетях.

Автор Telegram-канала «Сам себе энергетик» Алексей Москалев указал, что почти вся Украина рискует остаться без стабильного электроснабжения.

«Это может произойти в результате продолжения российских ударов по трансформаторам 220 кВ и выше», — считает он.

При таком сценарии более-менее стабильное электроснабжение останется лишь там, где есть АЭС с линиями напряжением менее150 кВ, а также в районах на границе Молдавии.

Утром 17 БПЛА — разведчики ВС РФ «Гербера» проводят доразведку в районе ТЭЦ-5 в Киеве. Украинские источники предполагают, что в ближайшее время могут последовать новые удары.

Где еще были удары БПЛА в ночь на 17 января

Кроме Киева вечером и ночью Telegram-канал LOSTARMOUR фиксировал удары в Харьковской (Мерефа, Песочин, Харьков, Великий Бурлук и Балаклея), Запорожской (Вольнянск), Сумской (Шостка) и Одесской областях (окрестности Доброслава).

