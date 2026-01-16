Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 11:26

«Они скупы»: Макрона уличили во лжи после слов о передаче разведданных ВСУ

Военэксперт Дандыкин: Франция не является главным поставщиком разведданных ВСУ

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Франция не является основным источником разведывательной информации для ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал слова французского президента Эммануэля Макрона, что Париж якобы передает две трети всех разведданных Украине. По словам эксперта, главным спонсором по-прежнему являются США.

Объективно, главный спонсор поставок как оружия, так и разведданных Украине после США — это Германия. Французы поставили Киеву свои артиллерийские установки «Цезарь» в ограниченном количестве, и все. Танки не поставляли. Французы по сути скупы. Так что все заявления Макрона, что Франция поставляет чуть ли не все данные Украине сама, — это позерство, рассчитанное на величие. Он хочет показать, что является одним из главных игроков на мировой арене, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что спутниковая система Starlink, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, функционирует на территории Украины. По словам военэксперта, это опровергает утверждения о том, что США полностью прекратили передачу разведывательных данных Киеву. Он также отметил, что, возможно, Вашингтон просто сократил объем передаваемой информации и перестал делать это публично.

Я думаю, Макрон выдает желаемое за действительное. Хочется ему быть в этом деле не хуже, чем [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru). Вот только заканчиваются все эти амбиции очень плачевно для Франции. Мы это знаем по Второй мировой войне, по Африке, по Алжиру и так далее. Это гонимая пропаганда, желание быть в софите славы, — заключил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе назревает серьезный конфликт из-за военной помощи Украине. Спор возник из-за строгих условий нового плана ЕС. Франция требует, чтобы €90 млрд (8,3 трлн рублей) расходовались только на закупку европейского оружия, фактически запрещая приобретение американских систем.

Франция
Эммануэль Макрон
ВСУ
Украина
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Эстонии высказались насчет отправки военных на учения в Гренландию
Подозреваемые в разбойном нападении в Байконуре задержаны
Экс-посол США в России пристыдил Трампа из-за чужой Нобелевской премии
Принца Гарри обвинили в запугивании свидетелей перед судом
Раскрыта причина осторожной позиции Евросоюза по Гренландии
Стало известно о солидных долгах звезды «Кухни» и «Последнего богатыря»
СК не оставил без внимания резонансные слова Манькиевой о зверствах в семье
«Уралвагонзавод» рассказал о производстве «сердца» для легендарных танков
Федеральные трассы в России получат полное покрытие 4G к 2031 году
Аналитик объяснил, как морозы помогут ВС России в наступлении
МИД Индии обратился к гражданам на фоне обострения ситуации в Газе
Петербуржцев призвали отказаться от личных авто на время снегопадов
В Госдуме ответили, почему Украине нельзя позволить вступить в Евросоюз
Минпромторг натаскивает госкорпорации на «темное производство»
Владельцы скандальных участков в Барвихе выкупят их повторно
«Были бы проблемы»: Орбан высказался о поставках российского газа в Венгрию
Суд начал рассмотрение иска ЦБ на 18,2 трлн рублей
Россиянам рассказали, куда отправиться вместо Мальдив
Киевские власти заявили о риске расселения части жилых домов из-за блэкаута
В России нашли картель на рынке поставки медизделий на 4,6 млрд рублей
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.