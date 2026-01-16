«Они скупы»: Макрона уличили во лжи после слов о передаче разведданных ВСУ

Франция не является основным источником разведывательной информации для ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал слова французского президента Эммануэля Макрона, что Париж якобы передает две трети всех разведданных Украине. По словам эксперта, главным спонсором по-прежнему являются США.

Объективно, главный спонсор поставок как оружия, так и разведданных Украине после США — это Германия. Французы поставили Киеву свои артиллерийские установки «Цезарь» в ограниченном количестве, и все. Танки не поставляли. Французы по сути скупы. Так что все заявления Макрона, что Франция поставляет чуть ли не все данные Украине сама, — это позерство, рассчитанное на величие. Он хочет показать, что является одним из главных игроков на мировой арене, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что спутниковая система Starlink, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, функционирует на территории Украины. По словам военэксперта, это опровергает утверждения о том, что США полностью прекратили передачу разведывательных данных Киеву. Он также отметил, что, возможно, Вашингтон просто сократил объем передаваемой информации и перестал делать это публично.

Я думаю, Макрон выдает желаемое за действительное. Хочется ему быть в этом деле не хуже, чем [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru). Вот только заканчиваются все эти амбиции очень плачевно для Франции. Мы это знаем по Второй мировой войне, по Африке, по Алжиру и так далее. Это гонимая пропаганда, желание быть в софите славы, — заключил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе назревает серьезный конфликт из-за военной помощи Украине. Спор возник из-за строгих условий нового плана ЕС. Франция требует, чтобы €90 млрд (8,3 трлн рублей) расходовались только на закупку европейского оружия, фактически запрещая приобретение американских систем.