17 января 2026 в 18:01

Золовку Шульман обвинили в похищении 3 млн рублей

ТАСС: сестру супруга Шульман обвинили в хищении 2,8 млн рублей в ТСЖ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Мещанском суде Москвы начался процесс над бывшим председателем ТСЖ «Рождественский бульвар д. 10/7» Ларисой Шульман, сообщает ТАСС. По версии следствия, в 2022 году женщина подписывала фиктивные платежки на ремонт зданий, которые не имели отношения к ТСЖ, но принадлежали ее брату — литературоведу Михаилу Шульману (мужу Екатерины Шульман, внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Теперь женщину обвиняют в растрате почти 3 млн рублей со счетов товарищества. Ей грозит срок по статье о растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Инкриминируемая сумма составляет порядка 2,8 млн рублей, которая была потрачена на ремонт объектов недвижимости брата обвиняемой Михаила Шульмана, — пояснили в правоохранительных органах.

В этом деле могут появиться и новые фигуранты: правоохранители выделили в отдельное производство материалы в отношении «неустановленных лиц», которые помогали Шульман проворачивать финансовые махинации. На данный момент суд приступает к изучению доказательств.

