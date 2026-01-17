Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 18:42

Российского зоозащитника оштрафовали за дискредитацию армии

Суд оштрафовал зоозащитника Корецких за дискредитацию армии

Здание Тверского районного суда
Тверской суд Москвы обязал руководителя «Альянса защиты животных» Юрия Корецких выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей по делу о дискредитации армии, сообщает ТАСС. Отмечается, что поводом для разбирательств стал видеоролик.

Корецких Ю. А. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ), и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей, — отметили в суде.

Ранее в Севастополе правоохранительные органы задержали местную жительницу с тату в виде герба Украины по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили комментарии пользовательницы с оскорбительными высказываниями в адрес российских военнослужащих и участников специальной военной операции.

До этого стало известно, что Перовский районный суд Москвы повторно приговорил к семи годам колонии бывшего сотрудника полиции Сергея Веделя (ранее Клокова) за дискредитацию армии. Экс-правоохранитель уже был осужден на тот же срок по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии, но приговор был отменен, а дело отправлено на пересмотр.

