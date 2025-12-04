Московского экс-силовика повторно осудили по делу о фейках об армии ТАСС: столичного экс-полицейского Веделя повторно осудили за дискредитацию армии

Перовский районный суд Москвы повторно приговорил к семи годам колонии бывшего сотрудника полиции Сергея Веделя (ранее Клокова), сообщил ТАСС его адвокат Даниил Берман. Ранее экс-правоохранитель уже был осужден на тот же срок по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии, но приговор был отменен, а дело отправлено на пересмотр.

Суд назначил моему подзащитному Веделю наказание в виде семи лет лишения свободы, — сказал адвокат.

Согласно материалам дела, Ведель вырос в русскоязычной семье в украинской Буче и более 20 лет служил в московской полиции на должностях водителя и техника, уволившись в звании капитана. После начала специальной военной операции он критически высказывался о действиях российских войск. Расшифровка этих разговоров и стала одним из ключевых доказательств обвинения.

До этого блогер из Иркутска Мария Махмутова получила два года семь месяцев колонии-поселения за дискредитацию ВС РФ. Во время своего стрима она публично оскорбляла военнослужащих.