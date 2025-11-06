Оскорбившей участников СВО блогеру из Иркутска назначили суровое наказание Иркутскую блогера приговорили к 2 годам 7 месяцам колонии после скандала с СВО

Блогера Марию Махмутову из Иркутска приговорили к 2 годам 7 месяцам колонии-поселения за дискредитации ВС России, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона. Отмечается, что 35-летняя женщина желала «смерти» бойцам СВО и оскорбляла их за ордена.

Летом блогер записала соответствующий стрим с оскорблениями, однако на следующий день извинилась перед подписчиками. Тем не менее, к Махмутовой прибыли силовики и направили ее в психдиспансер. Сначала против женщины составили административный протокол, затем в ходе проверки было возбуждено уголовное дело, уточнили в пресс-службе суда.

Ранее суд в Санкт-Петербурге оштрафовал 78-летнего пенсионера на 30 тыс. рублей за демонстрацию сине-желтого значка по административной статье о дискредитации ВС РФ. По информации журналистов, мужчина был задержан во время акции памяти жертв политических репрессий на Левашовском мемориальном кладбище.

До этого в СМИ появилась информация о том, что сотрудники ФСБ задержали в Выборге 73-летнего военного пенсионера за посты в социальных сетях. По информации источников, у мужчины на странице нашли минимум две публикации, в которых он призывал российских военных сдаваться в плен.