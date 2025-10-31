В Петербурге пенсионера наказали за значок в цветах украинского флага Петербуржца оштрафовали из-за значка на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал 78-летнего пенсионера на 30 тыс. рублей за демонстрацию сине-желтого значка по административной статье о дискредитации ВС РФ, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. По информации источника, мужчина был задержан во время акции памяти жертв политических репрессий на Левашовском мемориальном кладбище.

В материале агентства говорится, что причиной задержания стал сине-желтый значок с надписью «Мир Украине», который пенсионер демонстрировал «неопределенному кругу лиц». Правоохранители расценили это как публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники ФСБ задержали в Выборге 73-летнего военного пенсионера за посты в социальных сетях. По информации источника, у мужчины на странице нашли минимум две публикации, в которых он призывал российских военных сдаваться в плен. Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к деятельности против безопасности государства».