30 октября 2025 в 19:05

Пожилого военного пенсионера задержали за посты про СВО

ФСБ задержала в Выборге 73-летнего военного пенсионера за призывы сдаваться

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: fsb.ru

Издание 47news сообщает, что сотрудники ФСБ задержали в Выборге 73-летнего военного пенсионера за посты в социальных сетях. По информации портала, у мужчины на странице нашли минимум две публикации, в которой он призывал российских военных сдаваться в плен.

В публикации говорится, что в последнее время в своих социальных сетях мужчина публиковал материалы, где скорбел в связи с утратой сына. Издание пишет, что задержанный в 1973 году окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище в Украинской ССР, проходил службу в различных воинских частях Советской армии, включая ГСВГ и бригаду морской пехоты Балтийского флота.

Уголовное дело возбудили по статье 280.4 УК (Публичные призывы к деятельности против безопасности государства). Максимальное наказание по ней — шесть лет колонии.

Ранее сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в госизмене и работе на Украину в Карелии. По данным источника, мужчина признался в рамках допроса в передаче иностранным спецслужбам сведений о транспортной и военной инфраструктуре. Также планировались диверсии на территории РФ.

