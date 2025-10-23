ФСБ задержала и допросила россиянина, работавшего на Украину В Карелии ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене и работе на Украину

Сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в госизмене и работе на Украину в Карелии, сообщает Центр общественных связей ведомства. По данным источника, мужчина признался в рамках допроса в передаче иностранным спецслужбам сведений о транспортной и военной инфраструктуре. Планировались диверсии на территории РФ.

Задержанный дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины для проведения в их интересах рекогносцировочных мероприятий, — говорится в сообщении ЦОС.

Мужчина 1980 года рождения в Telegram вышел на связь с украинским куратором, по заданию которого собрал данные о дислокации подразделений ВС РФ. Также россиянин изучил строение железнодорожного моста для совершения диверсии.

Мужчину заключили под стражу, а СУ УФСБ России по Карелии возбудило уголовное дело по статье о содействии диверсионной деятельности УК РФ. В ведомстве призвали россиян быть бдительными и нетерпимыми к подобным провокациям.

Ранее правоохранители задержали россиянина по подозрению в госизмене. Мужчина передавал Украине сведения о местоположении средств ПВО и объектов Минобороны России в Московской области и Краснодарском крае.