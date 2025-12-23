Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 12:22

Житель Крыма пойдет под суд по делу о госизмене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Симферополе над местным жителем пройдет суд по делу о госизмене, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики. По версии следствия, мужчина пытался транспортировать взрывное устройство по заданию украинской разведки.

Реализовать задуманное обвиняемый не смог, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, он получил задание от украинских спецслужб в октябре 2024 года. Мужчине поручили найти тайник с самодельным взрывным устройством массой более 1 кг.

Ранее сообщалось, что Курский областной суд приговорил 56-летнюю местную жительницу Людмилу Титову к 15 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Женщину признали виновной в передаче украинской стороне информации о сотрудниках правоохранительных органов в период действия режима КТО.

Крым
госизмены
суды
прокуратура
