Житель Крыма пойдет под суд по делу о госизмене

В Симферополе над местным жителем пройдет суд по делу о госизмене, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики. По версии следствия, мужчина пытался транспортировать взрывное устройство по заданию украинской разведки.

Реализовать задуманное обвиняемый не смог, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, он получил задание от украинских спецслужб в октябре 2024 года. Мужчине поручили найти тайник с самодельным взрывным устройством массой более 1 кг.

