Инструктор по верховой езде подпала под статью за съемку одного завода Инструктору по верховой езде предъявлены обвинения в съемке вертолетного завода

Инструктору по верховой езде Евгении Конфоркиной предъявили обвинения по ст. 275 УК РФ за съемку вертолетного завода по заданию легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По словам адвоката подзащитной Алены Савельевой, которые передает ТАСС, ее клиентка виновной себя не признает.

По версии обвинения, Конфоркина получила задание собрать информацию о режиме охраны Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова в районе станции Панки в Люберцах. Конфоркина сняла периметр территории на видео и отправила его в ЛСР, — сказала защитник.

Ранее Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Сочи, который оказался виновным в государственной измене. Мужчина согласился на сотрудничество со Службой безопасности Украины и предоставлял услуги по разведке прибрежных зон Черного моря. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

До этого сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в сборе разведданных о военной технике по заданию Украины. Местный житель связался с иностранными кураторами в интернете.