Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 22:04

Инструктор по верховой езде подпала под статью за съемку одного завода

Инструктору по верховой езде предъявлены обвинения в съемке вертолетного завода

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Инструктору по верховой езде Евгении Конфоркиной предъявили обвинения по ст. 275 УК РФ за съемку вертолетного завода по заданию легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По словам адвоката подзащитной Алены Савельевой, которые передает ТАСС, ее клиентка виновной себя не признает.

По версии обвинения, Конфоркина получила задание собрать информацию о режиме охраны Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова в районе станции Панки в Люберцах. Конфоркина сняла периметр территории на видео и отправила его в ЛСР, — сказала защитник.

Ранее Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Сочи, который оказался виновным в государственной измене. Мужчина согласился на сотрудничество со Службой безопасности Украины и предоставлял услуги по разведке прибрежных зон Черного моря. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

До этого сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в сборе разведданных о военной технике по заданию Украины. Местный житель связался с иностранными кураторами в интернете.

обвинения
госизмены
съемки
УК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер охранявший Сталина, Рузвельта и Черчилля 102-летний ветеран ВОВ
Водителя с Украины обвинили в попытке поджога машин МО РФ
Инструктор по верховой езде подпала под статью за съемку одного завода
«Русский, чеченец, украинец — братья!» Участник СВО об «Ахмате» и нацистах
Песков оценил возможность публичного урегулирования конфликта на Украине
Рада создает рабочую группу для подготовки к выборам
«Мы не проигрываем»: Аврора Киба о суде с Боней
Дочь дипломата задержали по подозрению в убийстве матери и братьев
«Непременно»: Лепс заявил о планах пригласить на свадьбу Путина
«Джентльмен из России»: за что Кирилла Дмитриева так уважают на Западе
Песков ответил на заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
«Отношения продолжают развиваться»: Песков о сотрудничестве с Азербайджаном
Песков: Россия ценит результаты встречи Путина и Алиева в Душанбе
«Троих не родила»: невеста Лепса отказалась обсуждать бывшую супругу жениха
«Она самая хлебная»: молодая невеста Лепса о планах на новогоднюю ночь
У студента столичного вуза заподозрили туберкулез
Сотрудник ТЦК разбил стекло машины, пытаясь мобилизовать водителя
Путин запретил Пиотровскому делиться с американцами ацтекским золотом
Пентагон сообщил о ракетной активности Китая на границе
«План есть»: Зеленский заявил о подготовке документов по миру на Украине
Дальше
Самое популярное
Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза
Общество

Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.