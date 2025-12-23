Названа дата вручения госнаград Путиным

Президент России Владимир Путин завтра, 24 декабря, примет участие в церемонии вручения государственных наград, сообщили в Telegram-канале Кремля. Торжественное мероприятие состоится в Екатерининском зале.

В Кремле уточнили, что в церемонии примут участие артисты и музыканты, деятели спорта, работники науки, образования и здравоохранения. Также на мероприятии будут присутствовать представители промышленности, сельского хозяйства и других значимых сфер.

Ранее стало известно, что более 3 млн обращений поступило на прямую линию с Путиным в этом году. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал, что более половины (52%) вопросов поступило от граждан старше 56 лет, а каждое четвертое — от молодежи.

До этого результаты опроса ВЦИОМа показали, что не менее 76% россиян, смотревших прямую линию, высоко оценили выступление президента РФ. При этом 82% респондентов отметили искренность главы государства при ответах на вопросы. Из всех ответов и предложений Путина россиянам больше всего понравились те, что были связаны с темой СВО. Кроме того, респонденты назвали интересным вопрос помощи многодетным семьям.