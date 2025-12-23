Новый год-2026
23 декабря 2025 в 12:12

В Новороссийске за взятки арестовали куратора строек Минобороны РФ

Следователи вскрыли аферу на стройках для Минобороны РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Главное военное следственное управление СК РФ вскрыло крупную коррупционную схему при строительстве военных объектов в Новороссийске, из-аз которого Минобороны РФ понесло убытки в 170 млн рублей, сообщает РИА Новости. Главным фигурантом дела стал Дмитрий Таксиди, который ранее занимал пост замглавы местного филиала «Главного управления специального строительства». Его обвиняют в том, что он превратил контроль за гособоронзаказом в способ личного обогащения, злоупотребляя своим влиянием и должностным положением.

В 2021 году ведомство заключило контракт на достройку объектов в городе. Таксиди, будучи ответственным за надзор, решил на этом заработать: по данным следствия, он получил от представителя нанятой фирмы-субподрядчика солидную взятку. В обмен на деньги чиновник обещал «закрывать глаза» на нарушения.

Следствие установило, что из-за действий Таксиди и его сообщников Министерству обороны был нанесен ущерб, превышающий 170 млнрублей. Деньги, выделенные на укрепление обороноспособности, попадали на счета участников схемы. Суд отправил Таксиди под стражу, чтобы он не смог помешать расследованию или скрыться. Сейчас следователи проверяют все финансовые документы и ищут других возможных участников этой аферы.

Ранее сотрудники УФСБ по Татарстану задержали начальника военного представительства Министерства обороны России, которого подозревают в получении особо крупной взятки. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями в рамках исполнения гособоронзаказа.

