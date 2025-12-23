Тайная свадьба, четверо детей, Майами: история любви Курниковой и Иглесиаса

Российская экс-теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в четвертый раз стали родителями. Как началась их история любви, узаконили ли они отношения, где живет звездная пара — в материале NEWS.ru.

Как начался роман теннисистки Курниковой и певца Иглесиаса

В 2001 году Курникова получила травму и долго восстанавливалась. У теннисистки было много свободного времени, и она согласилась сняться в клипе Иглесиаса на песню Escape («Побег»). Испанский музыкант влюбился в русскую красавицу с первого взгляда.

Курникова прибыла на съемочную площадку с распущенными волосами и в топе без бюстгальтера. Иглесиас поздоровался с девушкой, после чего сказал режиссеру, что сцену с поцелуем не удастся снять из-за герпеса на ее губе. Ассистентка сказала об этом Курниковой, у которой едва не случилась истерика. Она посмотрела на себя в зеркало и не увидела каких-либо проблем c внешностью. Анна думала уйти со съемочной площадки и «послать наглеца». Продюсер Иглесиаса волновался, что теннисистка разорвет контракт и потребует неустойку.

«Она не уйдет. Если будет нужно, я попрошу прощения. Как я могу упустить возможность поцеловать такую прекрасную девушку?» — сказал Иглесиас.

В итоге сцену с поцелуем в автомобиле сняли. Курникова узнала, что Иглесиас сильно переживал по поводу этого эпизода. Анне не понравилось, как выставлен свет. Теннисистка сказала, что ее кожа выглядела неестественно бледной в кадре. При этом она хотела проверить, умеет ли Иглесиас целоваться. После совместного клипа певец и теннисистка стали часто появляться на светских мероприятиях.

В 2002 году россиянка заняла первую строчку рейтинга топ-100 самых сексуальных женщин современности по версии британского популярного журнала для мужчин FHM. Фотографии Курниковой появлялись на обложках глянцевых журналов. Анна была лицом бренда нижнего белья, часов «Омега», ракеток «Йонекс», видеоигр и мобильных телефонов «Пегасо». Доходы от рекламы значительно превышали ее гонорары от участия в турнирах. Издание The Mirror подсчитало, что заработок россиянки в начале нулевых составлял порядка $225 тыс. в неделю.

В 2003 году Курникова завершила карьеру из-за травм. Анна является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас, 2002 год Фото: All Access/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сколько детей у теннисистки Курниковой и певца Иглесиаса

У Иглесиаса и Курниковой четверо детей. В 2017 году родились двойняшки Николас и Люси. Дочь Мария появилась на свет 30 января 2020-го.

В августе 2025 года стало известно, что Курникова и Иглесиас в четвертый раз станут родителями. На тот момент бывшая теннисистка находилась на четвертом месяце беременности. Ребенок родился 17 декабря. Курникова опубликовала фотографию младенца на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В качестве местоположения был указан город Майами. Родители не раскрыли имя и пол новорожденного.

Долгое время Иглесиас не делал Курниковой предложение. Певец и экс-теннисистка заявляли, что счастливы в отношениях. В 2023 году брат музыканта Хулио Иглесиас — младший заявил, что Энрике и Анна тайно поженились после 22 лет совместной жизни. Ни певец, ни бывшая теннисистка не сообщали об официальной регистрации отношений.

Звездная пара живет в Майами в двухэтажной вилле, которую они купили в 2013 году за $26 млн. По соседству с ними расположены дома отца Энрике Хулио Иглесиаса, голливудского актера Мэтта Дэймона, певца Рики Мартина и исполнительницы Шер. Музыкант и экс-теннисистка редко рассказывают о личной жизни и почти не посещают светские мероприятия. Периодически они выкладывают фотографии с детьми в соцсетях.

Анна Курникова с дочерью Мэри и сыном Николасом Фото: Backgrid/Legion Media

Почему экс-теннисистка Курникова появилась на публике в инвалидном кресле

В конце января 2025-го Курникова впервые за два года появилась на публике. У торгового центра «Бэл-Харбор» в Майами девушка ехала в инвалидном кресле с ортопедическим ботинком на правой ноге. Курникову сопровождали две дочери и несколько друзей.

По информации издания RadarOnline, экс-теннисистка оказалась в инвалидном кресле из-за хронических болей, полученных после травмы спины. Газета The Sun отмечала, что ортопедический ботинок на ноге свидетельствует о недавнем переломе. Курникова не комментировала информацию о состоянии своего здорповья. Летом ее заметили в продуктовом магазине без инвалидной коляски.

С каким хоккеистом встречалась Курникова до знакомства с Иглесиасом

До знакомства с Иглесиасом Курникова состояла в отношениях с хоккеистом Сергеем Федоровым, игравшим в Национальной хоккейной лиге за клуб «Детройт Ред Уингз». Он познакомился с теннисисткой на вечеринке в 1996 году. Она была на 10 лет моложе. Американские папарацци постоянно следили за русской парой. Анна и Сергей появлялись на обложках газет и журналов.

В тот момент в отношения пары вмешался экс-хоккеист Павел Буре, который жил недалеко от Курниковой и был хорошо с ней знаком. В СМИ появлялись их совместные фотографии. Федоров решил побороться за теннисистку. Хоккеист покинул расположение «Детройта» и якобы сделал девушке предложение.

Западные таблоиды писали, что Сергей и Анна сыграли свадьбу в Москве в обстановке строгой секретности. В 2003 году Федоров подтвердил, что женился на Курниковой, но в скором времени они развелись. Девушка отрицала, что вышла за него замуж.

