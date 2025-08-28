Четвертый ребенок, инвалидное кресло, роман с Буре: как живет Курникова

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас станут родителями в четвертый раз. Как началась их история любви, узаконили ли они отношения и почему спортсменка появилась на публике в инвалидном кресле — в материале NEWS.ru.

Кто сообщил о беременности Анны Курниковой

Издание Hola сообщило, что Курникова и Иглесиас в четвертый раз станут родителями. Пополнение в звездной семье произойдет в конце года. По данным журналистов, Курникова находится на четвертом или пятом месяце беременности. Бывшая теннисистка чувствует себя хорошо. Пара пока не комментировала слухи о четвертом ребенке.

Как начался роман Курниковой и Энрике Иглесиаса

В 2001 году Курникова получила травму и долго восстанавливалась. У теннисистки было много свободного времени, и она согласилась сняться в клипе Иглесиаса на песню Escape («Побег»). Испанский музыкант с первого взгляда влюбился в русскую красавицу.

Курникова прибыла на съемочную площадку с распущенными волосами и в топе без бюстгальтера. Иглесиас поздоровался с девушкой, а потом сказал режиссеру, что не удастся снять сцену с поцелуем из-за герпеса на ее губе. Ассистентка сказала об этом Курниковой, у которой едва не случилась истерика. Она смотрела в зеркало и не видела никаких проблем в своей внешности. Анна думала уйти со съемочной площадки и «послать наглеца».

Продюсер Иглесиаса волновался, что теннисистка разорвет контракт и потребует неустойку, но певец стоял на своем.

«Она не уйдет. Если будет нужно, я попрошу прощения. Как я могу упустить возможность поцеловать такую прекрасную девушку?» — сказал Иглесиас.

Сцену с поцелуем в автомобиле все-таки сняли. Курникова узнала, что Иглесиас сильно переживал за этот эпизод. Анне тогда не понравилось, как выставлен свет. Теннисистка сказала, что ее кожа выглядела неестественно бледной в кадре, но на самом деле, по ее словам, хотела проверить, умеет ли Иглесиас целоваться. Клип на песню Escape получился успешным. На сегодня у него 168 млн просмотров на YouTube. После совместного клипа Иглесиаса и Курникову стали чаще видеть вместе на мероприятиях.

В 2002 году россиянка заняла первую строчку рейтинга топ-100 самых сексуальных женщин современности издания FHM. Фотографии Курниковой появлялись на обложках глянцевых журналов. Анна была лицом нижнего белья, часов «Омега», ракеток «Йонекс», видеоигр и мобильных телефонов «Пегасо». Доходы от рекламы значительно превышали гонорары от участия в турнирах. Издание The Mirror подсчитало, что заработок россиянки в начале нулевых составлял порядка $225 тысяч в неделю. В 2003 году Курникова завершила карьеру из-за травм.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас, 2002 год Фото: All Access/Global Look Press

С каким хоккеистом встречалась Курникова в момент знакомства с Иглесиасом

До знакомства с Иглесиасом Курникова состояла в отношениях с экс-хоккеистом Сергеем Федоровым. Он играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клуб «Детройт Ред Уингз». Федоров познакомился с Курниковой на вечеринке в 1996 году. Хоккеисту на тот момент было 26, а теннисистка была на 10 лет моложе. Американские папарацци постоянно следили за русской парой. Анна и Сергей появлялись на обложках газет и журналов.

В тот момент в отношения пары вмешался экс-хоккеист Павел Буре, который жил недалеко от Курниковой и был хорошо с ней знаком. В СМИ появлялись их совместные фотографии. Федоров не верил в роман Курниковой с Буре. Он решил бороться за теннисистку, покинул расположение «Детройта» и приехал делать девушке предложение.

В 2001 году британская газета The Sun сообщила о свадьбе Курниковой и Федорова. Отец теннисистки опроверг эту информацию. Западные таблоиды утверждали, что Сергей и Анна сыграли свадьбу в Москве в обстановке строгой секретности. В 2003 году Федоров подтвердил, что был женат на Курниковой, но они быстро развелись. Экс-теннисистка опровергала брак с хоккеистом.

Где живут Курникова и Иглесиас

Сейчас у Энрике и Анны трое общих детей — близнецы, родившиеся в 2017 году, и дочь Мария, появившаяся на свет 30 января 2020-го. Долгое время Иглесиас не делал Курниковой предложение. Певец и экс-теннисистка заявляли, что счастливы в отношениях. В 2023 году брат музыканта Хулио Иглесиас-младший заявил, что Энрике и Анна тайно поженились после 22 лет совместной жизни.

Звездная пара живет в Майами в двухэтажной вилле, которую они купили в 2013 году за $26 млн. По соседству с ними расположены дома отца Энрике Хулио Иглесиаса, голливудского актера Мэтта Дэймона, певца Рики Мартина и певицы Шер. Артист и экс-теннисистка редко рассказывают о личной жизни и почти не посещают светские мероприятия. Периодически они выкладывают фотографии с детьми в социальных сетях.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас с сыном Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Почему Курникова появилась на публике в инвалидном кресле

В конце января Курникова впервые за два года появилась на публике. У торгового центра «Бэл-Харбор» в Майами девушка ехала в инвалидном кресле с ортопедическим ботинком на правой ноге. Курникову сопровождали две дочери и несколько друзей.

По информации издания RadarOnline, Курникова оказалась в этом кресле из-за хронических болей, полученных после травмы спины. The Sun предположил, что ортопедический ботинок на ноге свидетельствует о недавнем переломе. Сама Курникова не комментировала свое состояние. Летом экс-теннисистку заметили в продуктовом магазине уже без инвалидной коляски.

