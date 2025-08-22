Тяжелые роды, жуткая травма, рак, загулы Ягудина: как живет Тотьмянина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина выступит в новом ледовом шоу хореографа Ильи Авербуха. На долю прославленной спортсменки выпало немало трудностей. Почему у Тотьмяниной возникли сложности со вторыми родами, как она пережила падение на этапе Гран-при в США, где познакомилась с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным — в материале NEWS.ru.

Почему фигуристка Тотьмянина в детстве жила на складе

Тотьмянина попала в секцию фигурного катания в родной Перми по инициативе матери, которая занималась этим видом спорта, но не достигла больших высот. Между родителями будущей чемпионки постоянно вспыхивали конфликты. Однажды ее мать была вынуждена съехать с квартиры.

«Находиться там было опасно. Для мамы физически, а для меня психологически. Нам пришлось переехать к маме на работу — на склад — и там жить. Мы спали, обнявшись, на сдвинутых стульях, но это были безопасные ночи», — вспоминала Тотьмянина.

Несмотря на трудное детство, она не бросила спорт. В возрасте 14 лет Тотьмянина стала звездой фигурного катания в Перми, но перспектив для развития не было. Специалисты заметили подростка на чемпионате России и предложили ей переехать в Санкт-Петербург. Вместе с Тотьмяниной в город на Неве отправилась ее мать.

В Санкт-Петербурге тренеры поставили фигуристку в пару с Максимом Марининым. Через несколько лет они стали одним из лучших дуэтов мирового фигурного катания.

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Как фигуристка Тотьмянина получила жуткую травму на Гран-при в США

23 октября 2004 года во время Гран-при в Питтсбурге Маринин сорвал фирменную поддержку лассо «рука в руке». Дуэт довел ее до автоматизма на тренировках, но во время выступления партнер Тотьмяниной зацепился за лед коньком, потерял равновесие и не смог удержать фигуристку.

Спортсменка рухнула на лед с высоты 2,5 метра. Тотьмянина потеряла сознание, ее спешно унесли на носилках и доставили в больницу. Врачи выявили у фигуристки сотрясение мозга, но ее жизни ничего не угрожало. Тотьмянина, находившаяся 15 минут без сознания, впоследствии заявила, что не помнит момент падения.

«Ну упала, больно. Сознание включилось утром, когда увидела себя в зеркале — все лицо в синяках», — вспоминала фигуристка.

Через два с половиной месяца после падения Тотьмянина и Маринин выиграли чемпионат России, затем побеждали на чемпионатах Европы и мира. В феврале 2006 года они завоевали золотые медали на Олимпиаде в Турине. После триумфа фигуристка завершила карьеру.

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин Фото: Alexander Wilf/Global Look Press

Как фигуристка Тотьмянина познакомилась с будущим мужем Ягудиным

Тотьмянина познакомилась с будущим супругом Алексеем Ягудиным еще на юношеских соревнованиях. Романтические отношения между звездными фигуристами начались намного позже. Пара сблизилась в тот момент, когда участвовала в ледовом шоу Ильи Авербуха. Однако в отношениях фигуристов не все было гладко, они не раз расходились.

«Когда становилось все хорошо и спокойно — мы расставались. Я снимала квартиру и уезжала. Через некоторое время мы снова съезжались. Потом снова у кого-то что-то в голове торкало. Раз четыре-пять это точно было. Так мы поменяли несколько адресов», — вспоминала Тотьмянина.

В эфире программы «Секрет на миллион» Ягудин рассказал о своих многочисленных романах. Он не отрицал, что всегда был обласкан женским вниманием, но его пугала ответственность. По этой причине отношения Ягудина не заканчивались чем-то серьезным.

После расставания с Тотьмяниной фигурист нашел утешение в компании солистки группы «Фабрика» Александры Савельевой, но их роман был недолгим. Он вернулся к Тотьмяниной, у которой на тот момент появился ухажер. Но фигуристка простила Ягудина, и они вновь стали жить вместе. В 2016 году Тотьмянина и Ягудин поженились в Красноярске.

В дальнейшем между супругами возникали недомолвки на почве ревности. По слухам, в 2021 году Тотьмянина ушла из «Ледникового периода», поскольку Ягудина не устраивали ее выступления в паре с актером Вячеславом Чепурченко. По официальной версии, Тотьмянина покинула проект из-за травмы. Комментируя слухи об уходе из-за мужа, фигуристка сказала: «Ревнуют к достойным, а не к обертке».

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин с дочерью Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как у фигуристки Тотьмяниной прошли вторые роды

В 2009 году у Ягудина и Тотьмяниной родилась дочь Елизавета. Вторая беременность фигуристки прошла сложно. Она родила дочь Мишель в 2015 году. На седьмом месяце врачи были вынуждены экстренно провести кесарево сечение. Сразу после родов младенца поместили в специальный бокс. Врачи не давали никаких гарантий, что ребенок выживет. Тотьмянина с ужасом вспоминала те дни.

«Мишелька не давала нам никаких шансов. <...> Мы не понимали, закончится ли все хорошо. Дочь провела шесть дней на аппарате искусственного дыхания. Врачи не гарантировали, что она задышит самостоятельно. Я приходила к ней и часами стояла над этим аппаратом. Я понимала: если произойдет трагедия — не переживу. К счастью, сейчас все хорошо», — рассказала Тотьмянина на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

В тот момент Ягудин из-за сильной занятости прилетал в Москву только на несколько часов, чтобы навестить супругу и дочку в реанимации. Фигуристка скрывала от него все детали происходящего, чтобы он мог спокойно работать.

Как у фигуристки Тотьмяниной заподозрили рак

В конце 2017 года фигуристка упала во время проката для шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король» и сломала ногу. Тотьмянина перенесла операцию в немецкой клинике, после чего у нее возникли осложнения. Всего ей потребовалось пять хирургических вмешательств, чтобы восстановить здоровье.

В 2019 году врачи заподозрилиу фигуристки рак. Она случайно узнала об этом во время планового медицинского осмотра в московском онкологическом центре. Врачи обнаружили новообразование в желчном пузыре. Впоследствии спортсменка перенесла лапароскопическую операцию.

«Новообразований было уже шесть-семь штук. Ей сообщили, что вероятность рака — 50 на 50. Сказали это напрямую, но я всегда за горькую правду. Добавили, что желчный пузырь придется удалить в любом случае, потому что, пока он не убран, наличие рака с точностью до 100% определить нельзя», — вспоминал Ягудин.

Татьяна Тотьмянина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проведя срочное гистологическое иследование, врачи не обнаружили признаков опухолевого поражения желчного пузыря. Спортсменка быстро восстановилась. Она начала ходить на следующий день после хирургического вмешательства и вскоре вышла на лед. В ноябре 2019 года Тотьмянина приняла участие в юбилейном вечере композитора Игоря Крутого.

Чем сейчас занимается фигуристка Тотьмянина

Тотьмянина занимается воспитанием детей и участвует в ледовых шоу Авербуха. В конце августа — начале сентября она вместе с мужем выступит в Крыму в рамках программы «Чемпионы».

Олимпийская чемпионка активно ведет социальные сети. В конце июня Тотьмянина опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию в бикини. Олимпийские чемпионы вместе с детьми отдыхали в Дубае.

Ягудин рассказывал, что супруги передумали отдавать Мишель в секцию художественной гимнастики во дворце Ирины Винер в Москве.

«Татьяна перезванивает и говорит: «Леш, пожалуйста, оставь Мишель там, где она занимается». Она потом объяснила: «Ты знаешь, я побывала как будто в аду. Когда родители наступают друг на друга, абсолютно хамское поведение, мысли только о своей, естественно, «будущей чемпионке всея Руси и всей планеты Земля». И вот такое напряжение. Я никогда не хотел, чтобы в «таком» занималась спортом одна из моих дочерей», — рассказал Ягудин.

