Тотьмянина ответила на слухи об уходе из «Ледникового периода» из-за мужа

https://static.news.ru/photo/556c8ac4-1083-11eb-899e-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тотьмянина Фото: tatianatotmyanina/instagram.com

Супруга олимпийского чемпиона Алексея Ягудина фигуристка Татьяна Тотьмянина в жёсткой и даже оскорбительной манере отреагировала на слухи о том, что проект «Ледниковый период» она покинула из-за ревности мужа к партнёру — Вячеславу Чепурченко.

Ранее спортсменка объявила о том, что покидает шоу «Ледниковый период», так как в ходе тренировки получила травму. Организаторы уже подобрали ей замену для выступления в паре с актёром Вячеславом Чепурченко. Место Тотьмяниной займёт европейская чемпионка Яна Хохлова.

Подписчики бывшей уже участницы проекта в социальной сети спросили её, не из-за ревности ли супруга к «парню-красавцу» спортсменка покинула «Ледниковый период».

Ревнуют к достойным, а не к обёртке, — парировала Тотьмянина вопрос в Instagram.

Как сообщал NEWS.ru ранее, певица Ольга Бузова, выступающая в шоу «Ледниковый период» в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым, отреагировала на критику со стороны Татьяны Тарасовой и заявила, что на неё «нельзя кричать».