«Это красиво только со стороны»: Бузова рассказала об участии в ледовом шоу

Певица Ольга Бузова призналась в соцсети, что ей пришлось непросто во время участия в спортивно-развлекательном проекте «Ледниковый период». Однако, по ее словам, яркие эмоции от первых успехов перевесили все трудности.

Я до сих пор помню, как после «Ледникового периода» выходила со льда и просто не чувствовала ног. Это красиво только со стороны, а на деле — падения, синяки, холод и постоянный страх ошибиться, — поделилась знаменитость.

Бузова призвала поклонников выйти на лед ближайшего катка, подчеркнув, что все начинается не с медалей, а с первого неуверенного шага на коньках.

Ранее звезда «Молодежки» Иван Жвакин заявил, что его опыт в фигурном катании был минимален и работа в паре с фигуристкой Александрой Трусовой на проекте «Ледниковый период» стала для него новым вызовом. Артист признался, что к моменту участия в программе катался лишь месяц.

До этого актер Константин Раскатов и фигуристка Анна Щербакова отметили в беседе с NEWS.ru, что в фигурном шоу техника и эмоции неразрывно связаны. По их словам, идеальная техническая подготовка позволяет фигуристу сосредоточиться на актерской игре, а не на отдельных элементах выступления.