«Никакой радиации не надо»: описан страшный сценарий после ядерной войны

Лауреат Нобелевской премии мира Айра Хельфанд выступил с жутким пророчеством: ядерный конфликт между Россией и США может привести к необратимым климатическим изменениям, которые погрузят землю в ледниковый период и обрекут выживших на массовый голод. Что еще предсказал он и другие исследователи, правдоподобна ли теория ядерной зимы?

Война может унести жизни 300 млн человек

Американский исследователь и писатель, член Международного совета организации «Врачи за предотвращение ядерной войны» Айра Хельфанд напомнил общественности о вероятных масштабах ядерной катастрофы. По его словам, глобальный конфликт на земле может быть совсем не похож на трагедии Хиросимы и Нагасаки, ведь нынешнее оружие в десятки раз смертоноснее.

Хельфанд отмечает: большинство видов оружия в арсеналах США и России в 6–50 раз мощнее бомбы, уничтожившей Хиросиму. В случае же крупного конфликта, предупреждает он, на города может быть сброшено не по одной бомбе.

«Люди должны понимать, что Хиросима и Нагасаки еще не подготовили нас к тому, что произойдет, если ядерное оружие будет применено сегодня», — подчеркнул эксперт.

По его оценкам, гипотетическая война между Соединенными Штатами и Россией потенциально способна унести жизни 200–300 млн человек в первый же день, после чего, как полагают некоторые исследователи, может наступить ядерная зима и голод.

Наступит малый ледниковый период?

Международная группа ученых из Университета штата Пенсильвания смоделировала теоретические последствия ядерного коллапса. По их расчетам, самым пугающим последствием могла бы стать не радиация, а резкое изменение климата. В исследовании отмечается, что огненные штормы от взрывов поднимут в стратосферу колоссальное количество сажи (до 165 млн тонн), которая способна заблокировать солнечный свет.

«Никакой радиации не надо, чтобы убить человечество», — заявляют авторы моделирования.

Уже в первый месяц, согласно моделированию, средние глобальные температуры могут упасть на 13–15 градусов Цельсия, что превышает температурные изменения последнего ледникового периода. Исследователи не исключают, что ядерная зима продлится десятилетия, а глобальное похолодание уничтожит огромную часть животных и растений.

Голод на земле продлится 12 лет?

По предположению ученых, в случае ядерного конфликта сельское хозяйство планеты может рухнуть практически мгновенно. В качестве контрольной модели была взята кукуруза. Исследователи подсчитали, что ее урожайность упадет на 80%, а цепочки поставок по всему миру нарушатся. Восстановление аграрного сектора может занять до 12 лет, отмечается в эксперименте.

Планета, по некоторым прогнозам, столкнется с глобальным голодом, который способен затронуть от одного до двух миллиардов человек. Под угрозой окажется не только суша: морской лед, как полагают исследователи, заблокирует ключевые порты Северного полушария, включая Санкт-Петербург, Копенгаген и Пекин, парализуя логистику и поставки продовольствия.

В то время как некоторые эксперты допускают шанс на выживание лишь для нескольких островных государств в Южном полушарии, большинство населения Земли, согласно таким прогнозам, столкнется с заморозками и нехваткой еды.

Ядерной зимы может и не быть

При этом у гипотезы ядерной зимы до сих пор есть немало критиков. В дискуссиях о возможном наступлении ледникового периода упускается главное: в мире уже было проведено более 2000 ядерных взрывов, но это не привело к ядерной зиме.

Более того, в 1991 году в Кувейте произошло событие, которое стало своеобразной «проверкой» теории на прочность. Во время войны в Персидском заливе иракские войска подожгли 600 нефтяных скважин, которые горели восемь месяцев.

Если бы модели сторонников «ядерной зимы» были точны, этого пожара хватило для запуска механизмов глобального похолодания. Однако никакой катастрофы не случилось: дым от пожаров так и не достиг стратосферы, а сажа была быстро вымыта из атмосферы осадками.

Кроме того, оппоненты теории ледникового периода указывают, что в горящих городах попросту может не хватить горючих материалов для создания того облака сажи, о котором говорят исследователи. По некоторым подсчетам, чтобы достичь задымления атмосферы, необходимо сгорание пяти миллиардов тонн горючих материалов — а такого количества, как уверяют эксперты, нет ни у России, ни у стран НАТО.

