04 апреля 2026 в 10:58

Американцы бросились искать бункеры за неделю до атаки США на Иран

Поиски адресов бункеров достигли пятилетнего максимума в США

Жители США незадолго до начала ударов Израиля и США начали активно искать ближайшие бункеры, передает РИА Новости, проанализировав поисковые запросы. Интерес оказался максимальным за последние пять лет — с 2022 года.

Как пишет агентство, примерно за неделю до начала операции запрос «бункер рядом со мной» достиг пика и вырос на 128% по сравнению с предыдущим кварталом. Наиболее заметно усилился интерес к укрытиям на случай ядерного конфликта. Чаще всего такие запросы делали жители Западной Вирджинии, Миннесоты, Массачусетса, Айдахо и Монтаны.

Ранее Министерство обороны Соединенных Штатов обнародовало данные о потерях американской армии в ходе военной операции против Ирана. По информации Пентагона, по состоянию на 3 апреля число раненых военнослужащих достигло 365 человек, при этом количество погибших сохранилось на отметке 13.

До этого издание The Herald обратило внимание, что у Вашингтона нет четкой стратегии в войне против Ирана, и единственным выходом остается позорный уход с Ближнего Востока. За этим неизменно последует крах американского влияния в регионе, говорится в материале.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

