Американцы бросились искать бункеры за неделю до атаки США на Иран Поиски адресов бункеров достигли пятилетнего максимума в США

Жители США незадолго до начала ударов Израиля и США начали активно искать ближайшие бункеры, передает РИА Новости, проанализировав поисковые запросы. Интерес оказался максимальным за последние пять лет — с 2022 года.

Как пишет агентство, примерно за неделю до начала операции запрос «бункер рядом со мной» достиг пика и вырос на 128% по сравнению с предыдущим кварталом. Наиболее заметно усилился интерес к укрытиям на случай ядерного конфликта. Чаще всего такие запросы делали жители Западной Вирджинии, Миннесоты, Массачусетса, Айдахо и Монтаны.

Ранее Министерство обороны Соединенных Штатов обнародовало данные о потерях американской армии в ходе военной операции против Ирана. По информации Пентагона, по состоянию на 3 апреля число раненых военнослужащих достигло 365 человек, при этом количество погибших сохранилось на отметке 13.

До этого издание The Herald обратило внимание, что у Вашингтона нет четкой стратегии в войне против Ирана, и единственным выходом остается позорный уход с Ближнего Востока. За этим неизменно последует крах американского влияния в регионе, говорится в материале.