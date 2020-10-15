Тотьмянина внезапно объявила об уходе из «Ледникового периода»

https://static.news.ru/photo/94999c30-0e96-11eb-9158-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Прославленная российская фигуристка Татьяна Тотьмянина объявила о том, что покидает шоу «Ледниковый период», так как в ходе тренировки получила травму. Организаторы уже подобрали ей замену для выступления в паре с актёром Вячеславом Чепурченко.

Об уходе из проекта Тотьмянина объявила на своей странице в Instagram. Своё послание она назвала «постом для неравнодушных» и рассказала, что не расстраивается, так как в жизни спортсмена «всегда много травм».

При подготовке третьей программы случилось обидное падение и травма... Увы, два месяца работы, два замечательных эфира, и я снова вышла из строя, — написала Тотьмянина.

Между тем организаторы шоу «Ледниковый период» уже назвали имя новой партнёрши актёра Чепурченко. Ею станет чемпионка Европы, России, а также заслуженный мастер спорта по танцам на льду Яна Хохлова.

В эту субботу вы увидите выступление Вячеслава Чепурченко с Яной Хохловой! С нетерпением ждём нового выпуска, желаем Татьяне скорейшего восстановления и возвращения в проект, — говорится в Instagram «Ледникового периода».

Как сообщал NEWS.ru ранее, певица Ольга Бузова, выступающая в шоу «Ледниковый период» в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым, отреагировала на критику со стороны Татьяны Тарасовой и заявила, что на неё «нельзя кричать».

Татьяна Тарасова действительно осталась не в восторге от выступления Ольги Бузовой. Легендарный тренер не поняла задумку певицы остаться посреди выступления одной на льду.