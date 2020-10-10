Тарасова разочарована выступлением Бузовой на «Ледниковом периоде»

https://static.news.ru/photo/f796b964-0b5b-11eb-b3cc-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Тарасова осталась не в восторге от выступления Ольги Бузовой на шоу «Ледниковый период». Легендарный тренер не поняла задумку певицы остаться посреди выступления одной на льду.

Бузова выступает в паре с олимпийским чемпионом 2014 года Дмитрием Соловьёвым. Пара выбрала для постановки песню Басты «Сансара». Во время выступления артисты зачем-то делают паузу, на некоторое время ведущая «Дома-2» остаётся одна, чего и не поняла заслуженный тренер СССР.

Я думаю, что это отрицательный момент. А всё остальное было сделано как-то на бегу, на ходу... Мне сегодня не было за вас страшно. Но у вас ещё всё впереди, дорогие товарищи, — сделала вывод Тарасова в эфире программы на Первом канале.

Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв, который выступает в новом сезоне «Ледникового периода» в паре с певицей Ольгой Бузовой, признался, что испугался, когда впервые её увидел. По словам фигуриста, на первой тренировке он даже не смог узнать Бузову, так как она не ехала, а передвигалась по льду и была скрюченной.