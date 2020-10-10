Бузова расплакалась из-за критики Тарасовой на «Ледниковом периоде»

Ольга Бузова крайне расстроилась, когда тренер Татьяна Тарасова высказала своё недовольство выступлением ведущей телестройки. Поющая ведущая призналась, что и без того чувствует себя на льду некомфортно.
На шоу «Ледниковый период» Бузова выступает вместе с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым. Фигурист отмечает, что Ольга «очень старается».
На меня нельзя кричать. Если на меня кто-то ругается, то бесполезно мне что-то объяснять. Дима понимает мои страхи и очень бережно ко мне относится. Я даже растрогалась, — объяснила Бузова причину своих слёз в ролике на YouTube-канале проекта.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Татьяна Тарасова осталась не в восторге от выступления Ольги Бузовой на шоу «Ледниковый период». Легендарный тренер не поняла задумку певицы остаться посреди выступления одной на льду.
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