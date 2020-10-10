Бузова расплакалась из-за критики Тарасовой на «Ледниковом периоде»

Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Татьяна Тарасова осталась не в восторге от выступления Ольги Бузовой на шоу «Ледниковый период». Легендарный тренер не поняла задумку певицы остаться посреди выступления одной на льду.

Бузова выступает в паре с олимпийским чемпионом 2014 года Дмитрием Соловьёвым. Пара выбрала для постановки песню Басты «Сансара». Во время выступления артисты зачем-то делают паузу, на некоторое время ведущая «Дома-2»...