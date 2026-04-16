Заявление Кремля о Виктории Боне: обращение к Путину, критика, предложения

Блогер и телеведущая Виктория Боня записала видео с критикой ситуации в России и получила ответ от Кремля. Что он сказала, кого обвиняет в проблемах России, как ответил Дмитрий Песков, выскажется ли по ситуации Владимир Путин?

Как реагировали в Кремле на заявления Бони

В Кремле видели видеообращение блогерши Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Публикация, в которой Боня критиковала ситуацию в России, появилась 14 апреля в соцсетях.

«Безусловно, мы видели. Оно достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так», — ответил Песков на вопросы журналистов.

16 апреля пресс-секретарь президента признал, что темы, которые подняла Боня, «весьма резонансные». В ответ Боня записала видео, в котором со слезами на глазах поблагодарила Пескова за внимание к ее обращению.

«Хочу поблагодарить Дмитрия Пескова за то, что он сказал, что по тем вопросам, которые мы озвучили, уже ведутся работы», — сказала Боня.

О возможном ответе Владимира Путина не сообщалось.

Что Боня сказала о ситуации в России, кого раскритиковала

14 апреля Боня опубликовала обращение «от лица народа» к президенту России. Видео длительностью 18 минут посвящено проблемам в России. Виктория живет за границей.

Блогер заявила, что между президентом и народом России «возникла стена».

«Владимир Владимирович, вас боятся. Народ вас боится, блогеры, артисты боятся, губернаторы вас боятся. А вы президент нашей страны. Мне кажется, мы не должны бояться», — заявила бывшая участница шоу «Дом-2».

Путина она считает «сильным политиком, который, однако, многого не знает». Боня предполагает, что чиновники, которые «боятся» Путина, могут не сообщать президенту о реальных проблемах России и россиян. Она перечислила пять насущных проблем, «о которых ни один губернатор не скажет». В их числе:

проблемы с ликвидациями последствий наводнения в Дагестане;

загрязнение пляжей и моря в Анапе мазутом;

новые правила, допускающие отстрел животных, занесенных в Красную книгу (в Минприроды опровергли внесение таких изменений);

изъятие скота из-за болезней в Новосибирской области;

блокировки иностранных интернет-ресурсов и соцсетей.

Боня также упоминает другие проблемы, с которыми сталкиваются россияне.

«Люди сейчас кричат вовсю. У них отобрали последнее и продолжают отбирать. Бизнес умирает. Люди гуглят, как уехать из России», — считает блогер.

Она призвала Путина создать «какую-то платформу, где люди будут писать напрямую [президенту] о своих проблемах».

За 13 часов видеообращение Бони набрало более 500 тысяч лайков.

Кто поддержал и кто раскритиковал Боню

Видео вызвало широкий резонанс. До заявлений Пескова официальных комментариев не было. Резко раскритиковал Боню депутат Госдумы Виталий Милонов, который высказался о ней в оскорбительной форме и обвинил в непонимании работы депутатов в России. Вести с ней дискуссию он не намерен.

«Если бы Боня могла воспринимать человеческую речь, то я бы, наверное, побеседовал с ней. Но это невозможно. Хорошо, что такие экзальтированные персонажи с совершенно деструктивной повесткой считают, что я им не подхожу. Хуже, если бы Боня меня похвалила. То, что она не знает, чем занимаются депутаты в России, понятное дело, из Монако это невозможно увидеть», — высказался Милонов в разговоре с NEWS.ru.

Блогер Сергей Колясников (Zergulio) отметил, что обращение Бони в заблокированном в России Instagram (принадлежит экстремистской Meta, деятельность в России запрещена) набирает огромное количество просмотров.

«У нас Instagram запрещен с 2022 года. Внезапно оказывается, что платформа очень удобная и рабочая — и на запрет положили болт десятки миллионов россиян (включая чиновников и депутатов). Но я знаю рабочее решение. Сделать вид, что ничего не было» — отметил Колясников.

Блогер Анастасия Кашеварова поддержала Боню.

«Те, кто критикует Боню, так и не ответили Виктории ни на один вопрос. То, что она накачала губы или сделала сиськи, — это не аргумент. Это просто оскорбление, вы ей ответьте по факту. Вот так сложилась схема, что чиновникам не доверяют, а женщине, которая вела вольготную бьюти-жизнь и зарабатывала на фотографиях пластики носа, верят», — отметила Кашеварова.

Возникли предположения, что выступление Бони не было случайностью.

«Мы, девочки, теперь на 90% уверены, что это была политтехнология. В том смысле, что Боню либо а) попросили все проблемы озвучить и перечислить, и она это сделала, либо б) грамотно взяли в оборот после того, как она обращение записала», — утверждают авторы Telegram-канала «Беспощадный пиарщик».

Боня же объявила, что за обращение ей не платили и, если бы она его не записала, это «было бы предательством русского духа».

«Я за то, чтобы мы нашей великой страной жили свою самую лучшую жизнь», — заявила она из Монако.

