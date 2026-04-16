16 апреля 2026 в 15:31

Новые обвинения, убийства: что известно о «теневом миллиардере» Сулейманове

Ибрагим Сулейманов во время заседания в Басманном районном суде Москвы Ибрагим Сулейманов во время заседания в Басманном районном суде Москвы Фото: t.me/moscowcourts*
Следствие утяжелило обвинение дагестанскому бизнесмену Ибрагиму Сулейманову в рамках уголовного дела о заказных убийствах, пишут СМИ. Какие детали раскрыли, что известно о «теневом миллиардере» Сулейманове?

Новые обвинения против Сулейманова: подробности

Сулейманову, помимо ранее озвученных обвинений, добавили особо тяжкий состав преступления — создание преступного сообщества.

«Кроме организации двух убийств и одного покушения на убийство Сулейманову вменили в вину совершение еще одного особо тяжкого преступления — организация преступного сообщества», — заявил собеседник ТАСС.

Он добавил, что другим фигурантам дела о заказных убийствах — исполнителям и пособникам — следствие также инкриминировано участие в ОПС.

Адвокат Сулейманова Казбек Алиев, комментируя сообщения о новом обвинении, заявил РБК: «На данный момент это не соответствует действительности».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В каких убийствах обвиняют Сулейманова

Ибрагима Сулейманова арестовали в Москве 2 октября 2025 года по подозрению в заказе убийства экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля, писал NEWS.ru. Таль погиб от огнестрельных ранений в своем автомобиле в Подмосковье в 2004 году.

Следствие, отмечали источники, также обвинило Сулейманова в убийстве профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова, застреленного в 1999 году на улице Москвы, и в покушении на адвоката Илью Перегудова в 2021 году. Адвокату удалось избежать гибели после нападения неизвестных.

Теперь предполагается, что Сулейманов был организатором преступного сообщества, которое могло действовать на протяжении многих лет. В октябре 2025-го в Дагестане задержали, предположительно, трех подручных Сулейманова, причастных к покушению на Перегудова.

Басманный суд Москвы неоднократно продлевал арест бизнесмена. Последнее решение актуально до конца весны. Следствие дополнительно проверяет Сулейманова на причастность к другим преступлениям, говорится в сообщениях СМИ.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что известно о «теневом миллиардере» Сулейманове

СМИ называют Ибрагима Сулейманова «теневым миллиардером» из Дагестана с соответствующим состоянием в рублевом эквиваленте. Бизнесмен связан с авиацией и недвижимостью. В частности, утверждается, что Сулейманов является бенефициаром компании «Сирена-Трэвел», которая управляет бронированиями 80% билетов российских авиаперевозчиков.

В октябре 2004-го Генпрокуратура арестовала Сулейманова и его партнера Татевоса Суринова за мошенничество и отмывание $4,5 млн. В 2007-м Басманный суд Москвы признал Сулейманова виновным в мошенничестве, легализации преступных доходов, самоуправстве с угрозой насилия и хранении оружия. Бизнесмен вышел на свободу по УДО в 2015 году. Защита Сулейманова отрицает все обвинения, ссылаясь на отсутствие прямых доказательств и плохое здоровье подзащитного. Показания свидетелей и оперативные данные следствие называет ключевыми уликами.

Адвокат Александр Хаминский в октябре 2025-го выразил мнение, что Сулейманову может грозить пожизненное заключение в колонии, поскольку санкции статей, по которым он обвиняется, «исключительно суровы».

Егор Зверев
Е. Зверев
